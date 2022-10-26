柯志恩鳳山開講　承諾深耕高雄

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩25日晚間來到鳳山五甲龍成宮，現場近千名支持者座無虛席。（圖／柯志恩競選辦公室提供，以下同）

政治中心／高雄報導

柯志恩昨（25日）晚來到鳳山五甲龍成宮，與黨籍議員劉德林、鍾易仲、李雅靜、鄭安秝以及立院國民黨黨團總召曾銘宗向各位鄉親懇託。柯志恩當場對民眾承諾，未來將繼續深耕高雄，當市民朋友的靠山。現場近千名支持者座無虛席，到了活動結束後仍留在現場與柯志恩合影，更有不少里長到場力挺，包括過去被傳「挺邁」的里長聯誼會主席劉啟芳也全程在場，柯志恩在高雄所捲起的旋風已不言而喻。

柯志恩表示，鳳山對她來說是「奇蹟的開始」，無論是在鳳山的大家族見面會，或是網路上瘋傳廣受好評的街講影片，都是在鳳山。她提到，四年前在鳳山見證了奇蹟，當初抬轎的人，四年後竟然成為奮鬥、坐轎的那個人。面對對手的資源充沛，頻繁成立後援會，柯志恩強調，人民就是柯志恩的後援會，看到那麼多民眾的支持，她承諾無論選舉結果如何，她一定會長住高雄，與市民站在一起。

柯志恩批評過去兩年市民的薪水漲幅比不上高雄房地產上漲的速度，貧富差距日益擴大，令人民苦不堪言。柯志恩以民進黨黨綱中縮小貧富差距為例，痛批綠營背離初衷，民心向背。此外，柯志恩強調教育是城市的根本，教育是翻轉高雄的最大力量，她將透過教育來改善貧富差距。

柯志恩說她不只勇敢，她更負責、正派、認真，且「沒有被派系綁架」。因此，對於任何有害高雄的事情，她可以勇敢的向中央說「不」。

柯志恩最後哽咽表示，國民黨的重生，從街頭開始，強調「過去二三十年，高雄已經不欠民進黨，我們才是高雄的機會。」懇請各位市民朋友支持。