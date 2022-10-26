高端臨床試驗委託中資？　陳時中：應該都照法定手續進行

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（資料照／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

高端疫苗爭議不斷，民眾黨立委邱臣遠踢爆，高端委託臨床試驗的丘以思公司，去年與高端簽約前、已被中國公司「締脈」併購、並改名「凱迪亞」，是不折不扣的中資公司。對此，曾任衛福部長的民進黨台北市長候選人陳時中26日表示，應該的確都是照著法定的手續在進行，這應該不是實驗的部分，實驗的部分應該是由高端自己在做，可能有一些，不過還是以衛福部說明為準好了。

陳時中、蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊今天上午出席台北市社會福利聯盟「民間版社會福利政策白皮書發表會」，3人罕見公開同台。

此外，針對競辦政策小組召集人管碧玲昨天批評，「波波牙醫」爭議是藍白抹黑陳時中一事，陳時中今天上午受訪強調，當時衛福部提出《醫師法》第41條修正案，希望把國外牙醫師回來的門先關起來，因為人力上也需要做適當控制，至於有提出附帶決議，「我還是要強調，我是反對的」，立法院做成的決議是「建請案」，但是自己是反對的。

另對於疫苗採購議題，媒體詢問，針對疫苗採購合約的保密除外條款，監察院、審計部算不算是監理機關？應不應該要公開？陳時中回應，要正式的來講，不是用嘴巴講，要用公文正式的決議來。