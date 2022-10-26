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老公「爽中9億頭獎」不告訴老婆：怕她不工作了！到手秒捐出2千萬

▲▼廣西漢彩票中2.19億，即場捐500萬善款。（圖／翻攝自南寧晚報）

▲廣西漢彩票中2.19億，即場捐500萬善款。（圖／翻攝自南寧晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西一名幸運男子花160元人民幣（約新台幣707元）買彩券，竟中出2.19億元（約新台幣9.68億元）的大獎，他並在領獎現場捐出500萬元（約新台幣2210萬元）用於公益事業。不過，中獎男子卻透露，不會將此事告知老婆孩子，「怕他們太膨脹了，以後不工作、不努力了。」

據《南寧晚報》報導，中獎的李姓男子表示，10月20日，他辦事路過賓陽縣黎塘鎮黎塘百貨大樓的一家福彩投注站，買了共計160元（人民幣，下同）的三張彩票。沒想到，他堅守多年的一組號碼（02、15、19、26、27、29+02）竟中出40倍雙色球一等獎。

22日一早，得知自己中大獎的李男，一早便乘車來到南寧找了家賓館住下，「都是在賓館睡覺，怕出去逛把彩票弄丟了。」

與大部分大獎得主不一樣的是，李男中獎後雖然心情很激動，但依然很沉得住氣，「沒有告訴老婆和小孩，怕他們太膨脹了，以後不工作、不努力了」。目前，李男的家人朋友都不知道他中了巨獎，至於這筆獎金的用途，李男表示還沒想好，打算再慢慢規劃怎麼使用。

10月24日上午，李男前往廣西福彩中心兌獎。辦理完兌獎手續，李男換上廣西福彩吉祥物福豆主題的頭套、服裝，「全副武裝」地兌換獎金並和見證這一喜事的媒體記者、工作人員合影留念。最後，李男還決定從獎金中捐出500萬元，委託廣西福彩中心用於公益事業。

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