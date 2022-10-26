快訊／國1「大貨車翻覆」　今早最新畫面曝

國道1號南下343.3k高科匯入口，25日下午3時許發生一起離奇車禍！有民眾經過拍下一輛載著貨物的大貨車停在路肩，一名男子下車在後方查看，竟遭一輛白色自小客車追撞，男子被夾在貨車車斗與白車車頭間，手上疑似還拿著手機，高公局也表示目前事故佔用外車道與加速車道，後方回堵約3公里，目前1人受傷，事故正進行處理當中。