快訊／國1「大貨車翻覆」　今早最新畫面曝

▲今早最新畫面。（圖／翻攝高公局網站）
記者陳俊宏／綜合報導
高速公路局中區養護工程分局表示，國道1號北向204.3k、埔鹽路段，今天（26日）清晨4時54分， 一輛大貨車翻覆事故占中外車道，回堵約1公里，請用路人注意路況小心行駛。目前該路段時速「紅爆」，僅剩30公里。
高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第3大隊，與本分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種，事故處理時間可能拉長。
▼車流回堵中。（圖／翻攝高公局網站）
▲今早最新畫面。（圖／翻攝高公局網站）
記者陳俊宏／綜合報導
高速公路局中區養護工程分局表示，國道1號北向204.3k、埔鹽路段，今天（26日）清晨4時54分， 一輛大貨車翻覆事故占中外車道，回堵約1公里，請用路人注意路況小心行駛。目前該路段時速「紅爆」，僅剩30公里。
高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第3大隊，與本分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種，事故處理時間可能拉長。
▼車流回堵中。（圖／翻攝高公局網站）
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響