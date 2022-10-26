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社會 社會焦點 保障人權

快訊／國1「大貨車翻覆」　今早最新畫面曝

（圖／翻攝高公局網站）

▲今早最新畫面。（圖／翻攝高公局網站）

記者陳俊宏／綜合報導

高速公路局中區養護工程分局表示，國道1號北向204.3k、埔鹽路段，今天（26日）清晨4時54分， 一輛大貨車翻覆事故占中外車道，回堵約1公里，請用路人注意路況小心行駛。目前該路段時速「紅爆」，僅剩30公里。

高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第3大隊，與本分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種，事故處理時間可能拉長。

▼車流回堵中。（圖／翻攝高公局網站）

（圖／翻攝高公局網站）

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