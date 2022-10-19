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捲入生華科千萬內線交易案　美女經理10萬交保候傳

▲▼新藥研發廠生華科(6492)前總經理宋台生涉嫌內線交易案遭搜索約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲生華科前總經理宋台生涉嫌內線交易案遭搜索約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

上櫃公司生華科在去年11月間，公告總經理宋台生將退休的重大訊息前後，股價暴跌，檢調獲報，包括宋本人在內，多名內部人疑因事先得知消息，提前出脫手中持股，藉此避免股價損失，擬制性不法所得恐達數千萬元。台北地檢署18日發動搜索約談後，依違反《證交法》內線交易罪嫌，諭令宋100萬元交保，另3名經理陳怡樺、蔡慧如、黃慧珊各交保10萬、5萬元。

生華科技(6492)主要業務是抗癌新藥，以及特殊原料藥研發，2021年間與美國醫療機構Banner Health合作，規劃以開發中的新藥Silmitasertib來治療新冠肺炎重症病患，6月間發布重訊表示在美國進行二期臨床試驗，也已在印度申請臨床試驗，到了10月30日，生華科宣布二期臨床數據良好。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲生華科人事經理陳怡樺10萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

就在好消息之後，生華科又在11月11日公告，總經理宋台生將退休，生華科當周股價下跌30多元，雖然當時生華科曾對外表示，宋台生退休後仍為公司董事，並將轉顧問職，不過檢調獲報，宋台生疑似在自己的退休消息公開前，提前賣股避損，涉嫌內線交易罪。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲生華科會計經理蔡慧如10萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，除了宋台生之外，人事經理陳怡樺、會計經理蔡慧如、資深財務經理黃慧珊也都疑似在得知宋台生將退休的消息後，趁著公司尚未公告前，賣出個人或透過人頭持有的生華科股票，藉此避損、擬制性不法所得數千萬元，檢察官在18日指揮調查局台北市調處兵分5路搜索約談後，諭令宋等4名被告交保候傳。

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