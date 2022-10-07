快訊／台肥轉投資「5年賠3億收攤」　前董座鍾榮吉等3人遭起訴

▲曾任立法院副院長的鍾榮吉，在台肥董事長任內幫轉投資公司保證貸款遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣肥料公司(1722)2011年轉投資大陸旭昌化學公司，卻因行銷問題無法解決，5年後慘賠收攤外，台肥還因違反規定，幫忙向銀行連帶擔保貸款，多損失了美金1千萬元(約台幣3億964萬元)_，造成台肥重大損害，台北地檢署7日依違反《證交法》，起訴曾任立法院副院長的前董座鍾榮吉，以及當年台肥副總周偉馨、投資處長劉奕鐘3人。

前立委蘇治芬曾向媒體爆料，台肥與晉群公司合資成立「旭昌化學公司」，準備在大陸昆山設立電子級化學品廠，但台肥握有51%的股權，卻無法主導掌控旭昌經營，結果旭昌虧損連連，不僅賠掉股本，還得另外向銀行申貸1000萬美金。

▲台肥副總周偉馨曾被公司派駐轉投資的旭昌化學擔任董事長。（資料照／記者劉昌松攝）

檢調獲報追查，發現台肥公司決策過程出現嚴重問題，包括旭昌化學在大陸建廠過程中，因缺乏採購設備資金，董事會在不知情的情況下，竟然同意幫忙連帶保證這千萬美金的借貸，結果在旭昌連年虧損，營業額始終無法達到預期的情況下，2016年宣告清算解散，台肥除了投資額拿不回來，還得背負全額貸款。

雖然檢調清查，向銀行申貸的款項，確實都流向旭昌，沒有進入任何私人帳戶，但鍾榮吉和後來派駐旭昌當董事長的周偉馨、台肥投資處長劉奕鐘等人，明知台肥只投資旭昌51%股份，卻同意為貸款付全額連帶保證責任，導致旭昌倒閉後，台肥還得繼續幫忙還債3年，其中2016年償還金額，甚至達到台肥年度稅前虧損的99.89%。全案除鐘等3人遭起訴外，當年台肥董事胡興華等5人因主觀無犯意等原因，獲不起訴。