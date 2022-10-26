老婆送「8張生日兌換券」他嗨翻　圖上1細節超不妙：是陷阱

▲原PO生日收到妻子送的兌換券，引起網友討論。（示意圖／Pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

許多情侶、夫妻逢年過節時，會贈送對方特殊兌換券，除了增加情趣之外，也可以免除送出對方不需要、不喜歡的禮物等煩腦。一名男網友表示，他生日收到妻子送的8張兌換券，然而網友看完卻發現券上少了一個細節，直呼「是陷阱」。

該名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他在25日生日的這天生到妻子給的生日禮物，是8張有著不同項目的兌換券，並在文末期許「希望真的能對獎」。

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照片顯示，8張兌換券包括「這攤寶貝買單！」「純精油按摩券」、「你玩整晚電動且毫無怨言」、「手做豪華早餐兌換券」、「忘記吵架快速和好兌換券」、「好吧～你是對的！」「免死金牌，朕姑且饒你這次」，以及一張空白許願券。

▲生日兌換券如上。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網友看完紛紛留言，「免死金牌最好用」、「我老公很需要免死金牌那張啊」、「真高級的生日禮物」、「 有時候一次就會用光」、「確定能活到使用兌換卷的那一天嗎？」「如果偷吃用免死金牌有用嗎」、「没用的，只要她不爽連你在呼吸她都覺得你是錯的」。

也有網友發現兌換券並沒有詳細的期限，反而只有生日當天的日期，開玩笑說「有只限今日使用的感覺」、「日期是陷阱」、「總感覺哪邊怪怪的！日期那邊」、「提醒你，要問使用期限，免得過期了」、「背面：店家有保留更改活動內容權利」、「有壓日期，當天有效」、「趕快使用空白支票把期限延長」。

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