世新傳播產業發展國際高峰論壇　對數位通訊傳播產業未來治理提建言

▲ 世新各院師生參與「2022傳播產業高峰論壇」。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

自今年起，數位發展部開始運作，為台灣的數位通訊傳播產業發展帶來新頁，更將政府的施政策略眼光聚焦在產業的發展應用之上。世新大學法律學院為此邀集產業界及學界共同對於數位發產部與國家通訊傳播委員會未來對於相關產業發展與監督之運作，包括對於新法制之建立、原有過度管制節目廣告化之問題等相關法律遵循，提出建言，期望能提供各界及有關機關作為參考。

世新大學校長陳清河教授本身即是該領域之重要學者，更具備實務經驗，在開幕致詞時指出數位發展部承接了過去原有的國家通訊傳播委員會業務以及新的關於產業發展擘畫，包含媒體議價、網際網路視聽服務、數位中介者責任等，將來數位部需要一部更完整的作法讓新興議題能順利運作。尤其對於弱勢者發聲的機會、產業間之公平競爭，以及通訊傳播相關法制的轉型等問題，皆需要更多的規劃及仔細地考量。

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▲ 從新部會成立後NCC之政策走向，數位中介服務法、網際網路視聽服務法(OTT TV法)等網路治理草案架構與既有廣電法規之不對稱管制如何調適來探腦。

此次合辦單位之一的台灣有線寬頻產業協會彭淑芬秘書長，在第一場的產學跨界對談中特別強調，現行對於有線電視與其他新型態視訊服務之間管制落差過大，未來需拉齊規管，以調和競爭平台間的管制落差問題。而何吉森教授與黃銘輝教授，則對於新部會就傳播政策、規範、促進以及管制等爭點，在歷史進程、比較法與國際潮流等角度上，提出應從數位產業發展的角度出發，對相關產業發展之治理應更有助益。

另一合辦單位中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會的秘書長陳依玫，則在討論以資訊揭露衡平過度管制的節目廣告化問題場次中，建議在國內資源較少而國際網路巨擘襲奪的持續狀態下，有關機關在政策上應更積極地注入活水，減少對於電視廣告之過時管制策略。而鄭自隆教授與台北市廣告代理商業同業公會盧炳勳理事長也呼應指出，對於商業資訊之過度限縮，並無法保障消費者權益，應讓法規成為最低條件管制。事實上，資訊之揭露有益於衡平過度規管，政府也不應過度介入新聞倫理之控管。



為了讓數位通訊傳播與法律學門精準結合，世新大學更安排了兩場專題演講，邀請歷經日本專利特許廳、歐洲專利特許廳以及日本外交專業官僚等精彩實務歷練的日本大阪工業大學知的財產專門職大學院院長杉浦 淳教授，從日本在人工智慧以及物聯網專利審查提出專業見解，杉浦 淳教授強調無論何等技術其基礎都在於知識的累積，也指出未來相關發展必須以理論之證成作為基礎。而英國貝爾法斯特女王大學法學院Frosio教授的專題演講則從網路平台責任的解決之道，提出歐洲面向之比較法視野觀察。

▲ 「2022傳播產業高峰論壇」在世新，邀請日本大阪工業大學教授杉浦淳發表專題演講。

在新型態視訊服務應用之法律遵循主題的對談中，世新大學法律學院戴豪君教授、王思原教授以及中原大學財經法律學系許慧瑩教授，分別就數位中介服務法的歐盟效應、網路商業平台商標責任，以及平台設計之助推與設計反思等重要議題，提出精闢討論。

世新大學一向對於數位通訊傳播產業之發展與治理的議題極度注重，持續多年累積關於包括數位匯流時代法律管制、全媒體發展以及產業轉型等重要新興管制議題之探討，建構產官學界之間的交流平台，以反映世新大學數位傳播貫穿各學門之辦學宗旨與特色，受到各界矚目，並期待能成為提供政府建言的有效管道。

▲ 「2022傳播產業高峰論壇」整日舉行同步於YouTube轉播。