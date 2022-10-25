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指引出爐！大眾運輸11／7起取消量體溫　雙鐵年底前免撤測溫儀

▲▼高鐵,列車,車廂,廁所。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

指揮中心宣布11月7日後公共場域量體溫解除強制規範，由各主管機關、場所自行判斷是否需要。交部今(10/25)上午召開指引會議，下午正式宣布相關指引，11月7日起取消大眾運輸體溫量測強制措施，台鐵、高鐵年底前可利用既有設備提供旅客自主量測，仍須戴口罩，發燒將建議避免搭乘。

指揮中心昨(10/24)宣布11/7起不強制體溫量測規範，不過仍可依各場域需求，由各主管機關、場所自行判斷是否需要，並配各主管機關指引。

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交通部今上午召開相關會議研商11/7過後量測體溫指引，雙鐵及客運車站、國內線機場11/7過後「強制量測體溫機制」將退場。交部也將檢討研擬相關配套，除各交通場站人工手持額溫槍可撤掉外，也將評估讓台鐵、高鐵等車站可保留紅外線測溫儀等設備，提供有需求旅客量測的額外服務，讓民眾可自主健康管理。

若旅客發燒，則將建議身體不舒服的旅客不要搭車，將以宣導和勸導就醫，但難以強制。另旅客搭乘國際線入境仍需依衛福部規定量測體溫。

交通部長王國材今下午也正式宣布相關指引，王國材表示，配合指揮中心公告「11 月 7 日起放寬部分社區管制措」，交通部自11月7日起將取消大眾運輸體溫量測強制措施，惟台鐵、高鐵於年底前利用既有設備提供旅客自主量測。

交通部指出，至現行戴口罩、清消措施則仍持續執行，並宣導民眾如有發燒症狀，建議避免搭乘大眾運輸工具。

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