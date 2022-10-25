秋冬必備展現自我風格　北捷燈箱給你時尚靈感

▲想要展現自我風格經過台北捷運時或許可以為你帶來一些靈感，無論是日常穿搭，還是想打造個性居家風格，都可以給你Good Idea。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者蒲世芸／採訪報導

隨著天氣漸漸轉涼，不少人想為自己的行頭重新打造一番新氣象，經過台北捷運時，或許可以為你帶來一些靈感。iPhone 14 Pro重磅登場，凌駕超越再突破；還有LG gram輕贏隨型，極致輕薄筆電全方位、高效能，展現出絕佳行動力。

▲iPhone 14 Pro重磅登場，吸引住許多果粉目光。（圖／記者鄭遠龍攝，下同）

還有經典品牌GUCCI，向鬼才導演史丹利庫柏力克所執導的經典電影畫面致敬，翻玩時尚創造更多可能。輕奢當道，日本輕珠寶ete，展現專屬自己的獨特魅力，品牌公關Mina提到，「ete的理念就是更重視自己的風格，在穿搭上享受珠寶飾品的樂趣，不分年紀與性別都能輕鬆擁有。不管是大學生或上班族，甚至是銀髮族都可以在ete找到自己喜歡的商品。」還有受到許多消費者肯定的克蘭詩黃金家族系列，成為女神們日常保養的神隊友。

▲經典品牌GUCCI向鬼才導演史丹利庫柏力克所執導的經典電影致敬，翻玩時尚新可能。

出門在外怎能少了服飾穿搭，UNIQLO LifeWear極致的日常服，輕鬆將品味穿在身上。如果忙碌了一整天，想要來部好劇放鬆一下，NETFLIX不一樣人力公司或許可以提供一些參考，多樣戲劇類型陪你度過每一個休閒好時光。因為疫情悶了好久嗎？日本群馬縣片品村的溫泉與湖光山色等美景，民眾早就迫不及待規劃前往。民眾蔡先生說，「我剛剛經過看到這個廣告很吸引我，因為雙十國慶有日本的橘色惡魔來臺灣表演，然後現在又看到這廣告的內容，正好我年底想去日本玩，所以我想未來可能會想來規劃去群馬縣旅遊。」

▲ete品牌公關Mina表示，ete的理念就是重視自己的風格，不分年紀與性別都能夠享受珠寶飾品穿搭樂趣。

想要打造質感生活給寶寶舒適體驗，喜悅育兒品牌Joie擁有英倫時尚風格，同時還能為寶貝的安全來守護。另外想擁有柔順秀髮，魅尚萱完美修護護髮精油，零秒瞬護輕鬆完成。有好的睡眠品質才能恢復好精神，席夢思週年慶找來男神王陽明為品牌代言，進口「豪」禮限時享有。另外Dyson美髮科技，長春花藍搭配玫瑰金全新限量登場，吸引民眾目光；還有Dyson v12吸塵器，配件及過濾系統全面升級，智慧光學偵測讓塵埃無所遁形。經過台北捷運，不妨抬頭看一看，就能讓你的時尚氣度由內而外都超有型。