轎車違停鐵軌硬拉柵欄！離譜男女還指揮火車快過　超扯三寶慘了



記者林悅、蔡怡萍／台南報導

將車輛臨停鐵軌上，還下車指揮火車通過！超扯畫面竟出現在台南一處平交道上，有民眾拍下一輛黑色自小客車停在火車行經的平交道上，火車看到後緊急煞停，小客車駕駛見火車已停，先由車上女乘客下硬拉起已放下的柵欄，接著倒車退出平交道再悠哉下車，揮手指示列車「通過」，列車這才啟動慢速前進。

▲▼台南一輛自小客車卡在鐵軌，讓列車緊急停下。（圖／翻攝自臉書我是柳營人）



臉書社團《我是柳營人》出現超誇張影像，從網友上傳的畫面中看到，台南竹源埤平交道鈴聲大作，一輛黑色轎車卻直接闖入軌道，畫面左邊有一輛靜止的台鐵列車，一名婦人經過協助將已放下的柵欄抬起，好讓黑車後退出來，駕駛座的藍衣男子也下車，接著婦人和駕駛前後揮手示意火車通過，火車才緩緩啟動繼續行駛。

▲轎車停在鐵軌上。（圖／警方提供，下同）



據了解，事件發生在本月22日下午18時許，導致3162次區間車暫時停駛約50秒，幸好這班區間車剛出林鳳營站，車速並不快，也及時煞車，沒有造成撞擊事故。

鐵路警察局高雄分局新營派出所許副所長表示，該處雖有高架鐵道，但高架係北上車道，平面部分則是南下車道，所以都是現行使用的鐵道，警方視其影片認定違法，於24日已依道路交通管理處罰條例第54條第1項逕行舉發，可處1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年，因而肇事者，吊銷其駕駛執照。

鐵路警察局高雄分局補充指出，有關10月23日接獲民眾於臉書發文稱，在台南柳營竹源埤平交道有轎車車頭遭遮斷器卡住，火車停駛待轎車後退後復駛，分局得知後立即向交通部台灣鐵路管理局調閱該平交道監視器畫面，以釐清事發當時情形，經確認該車違規屬實，除依公共危險罪偵處外，並依道路交通管理處罰條例第54條1款製單舉發在案，在此呼籲民眾行經鐵路平交道時,應確實遵守停、看、聽，並確認前方淨空及警鈴未響起、遮斷器未放下，始可通過平交道。