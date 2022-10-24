李文俊當選台南市議會第3屆副議長　府會首長祝賀

▲李文俊議員當選為副議長，郭信良議長表達賀喜之意，並說將與李副議長共同為市民謀福利。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會第3屆前副議長林炳利9月26日凌晨病逝，市議會按照地方立法機關組織準則第19條規定，24日上午召開第14次臨時會補選副議長，由李文俊議員當選並宣誓就職。

市議會24日上午由郭信良議長擔任主持人，進行第3屆副議長補選，第3次選舉在出席議員人數達地方立法機關組織準則第12條規定後，經由推選監察員、唱名發票、投票、開票等程序，國民黨李文俊議員因得票較多當選，接著在台南地院莊政達庭長監誓下宣誓就職，黃偉哲市長也率市府一級主管到場觀禮。

新當選之李文俊副議長指出，雖然副議長任期只餘2個月，他仍將竭盡所能輔助議長推動會務、監督市政，讓施政更符合民意需求，提高服務績效，盡民意代表的職責。李副議長同時對已故的林炳利副議長獻上最高敬意，肯定他對議會的貢獻，以及對地方的關懷，大家將永遠懷念他。

依據地方立法機關組織準則第17條及台南市議會組織自治條例第13條規定，議長對外代表本會，對內綜理會務；議長因故不能執行職務時，由副議長代理。對於今日李文俊議員當選為副議長，郭信良議長表達賀喜之意，並說將與李副議長共同為市民謀福利。