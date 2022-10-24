　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

眼睛「爆出1.8公分」破世界紀錄！　脫窗男：上天的恩賜

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西男子梅斯奎塔（Sidney de Carvalho Mesquita）從小喜歡扮鬼臉，意外發現眼球可以凸出嚇人，日前甚至測得眼球能凸出眼窩1.82公分（0.71英寸），創下了「眼球凸出最遠（男性）」的金氏世界紀錄，比上一位紀錄保持人古德曼（Kim Goodman）多出0.63公分（0.24英寸）。

▲▼巴西男子梅斯奎塔（Sidney de Carvalho Mesquita）是世界上眼睛最凸的男人。（圖／翻攝金氏世界紀錄官網）

▲梅斯奎塔是世界上眼睛最凸的男人。（圖／翻攝金氏世界紀錄官網）

綜合外電報導，梅斯奎塔因為眼睛能凸出1.82公分而創下2023年金氏世界紀錄，該紀錄在今年1月10日於巴西聖保羅市確認。

梅斯奎塔在9歲那年發現自己這項「過人的能力」，喜歡對著鏡子做鬼臉的他，一天突然發現竟然能把眼球推得這麼出來，沒有一個同儕能贏過他，於是他驕傲地秀給家人和朋友看，所有人都被他驚呆。

梅斯奎塔的父母起初很擔心是否是某種疾病的症狀，但經過檢查後確定梅斯奎塔是健康的。實際上他的情況有特定醫學術語，叫作「球體脫位」（Globe luxation）。

測量眼晴凸出程度其實需要仰賴嚴謹的科學方式，由驗光師使用測光儀為對象測量。驗光師表示梅斯奎塔的健康無虞，而且這反而是「罕見的天賦」。

梅斯奎塔說，「我的技能絕對是禮物。是我父親、母親和造物主的恩賜。」他能夠一次推出眼球20至30秒，當眼球回到眼窩正常位置時，會有幾秒鐘的短暫失明現象，他形容眼球彈出眼窩的感覺，像是釋放了身體的某個部分。

梅斯奎塔喜歡參加聚會表演給眾人看，他同時也是一名鼓手和DJ，還有一間專營漢堡外送的小公司。

►化妝助攻神器！LED高清日光化妝鏡1280元

ET快訊
胡錦濤離席恐非自願　法新社曝4大說法
三峽恐怖氣爆5傷！如「小型彈藥庫」　爆炸原因出爐
女三寶國道「鬼切2道」被罰1萬8！求情法官會丟工作　下場出爐
野生Angelababy借廁所！　老闆「走了才知是女神」影片
TOYOTA將推「大改款休旅」！　新C-HR外型搶先曝光
19歲正妹失聯1個月！水餃阿嬤急哭　終於找到人
隋棠收到傳票！　被檢察官提醒一句話：非常無力

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

胡錦濤20大離席恐非自願　法新社曝4大說法：習近平容不下江、胡派

幼稚園午餐「白飯配魚露」照片曝！校長盜取午餐費　遭重判192年

習近平三任總書記　華郵：挑戰國際秩序

眼睛「爆出1.8公分」破世界紀錄！　脫窗男：上天的恩賜

機身嚴重受損照曝！大韓航空客機暴雨中3度降落　衝出機場跑道

一文看懂英國保守黨黨魁選制　強生退選蘇納克篤定接任

南北韓互控船隻越界　開火驅逐

強生大轉彎宣布退選！　聲明全文曝光

彭博：受美禁令影響　台積電停供中國壁仞先進晶片

快訊／強生不選了！蘇納克篤定接任保守黨新黨魁　將任首相

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

小S進場就瞪黃子佼「失望沒得獎」　造型被說輸曾寶儀：只是件黃洋裝

胡錦濤20大離席恐非自願　法新社曝4大說法：習近平容不下江、胡派

幼稚園午餐「白飯配魚露」照片曝！校長盜取午餐費　遭重判192年

習近平三任總書記　華郵：挑戰國際秩序

眼睛「爆出1.8公分」破世界紀錄！　脫窗男：上天的恩賜

機身嚴重受損照曝！大韓航空客機暴雨中3度降落　衝出機場跑道

一文看懂英國保守黨黨魁選制　強生退選蘇納克篤定接任

南北韓互控船隻越界　開火驅逐

強生大轉彎宣布退選！　聲明全文曝光

彭博：受美禁令影響　台積電停供中國壁仞先進晶片

快訊／強生不選了！蘇納克篤定接任保守黨新黨魁　將任首相

快訊／馬國女大生解剖「確切死因」曝光！　凶嫌枕頭悶殺是扯謊

王毅「破格入局」料成外交體系頭號人物　曾任國台辦主任簽署ECFA

蔡英文輔選一關鍵　徐巧芯分析：民進黨會選得比想像中辛苦

陳玉珍狂問「台積電變美國護國神山」　國安局：多元佈局有必要

加過頭油漏滿地！員工「了不起，負責」整台車全包　OL感動炸

20年來首次沒有女委員！新一屆中共政治局「清一色男性」

達比修有扛最終戰意外被隊友砸肩　最大驚奇淘汰大都會和道奇

「里拉德時間」重現！　狂飆41分賞湖人3連敗

載妹子跑山壓車慘摔！小白貓被甩出「漂亮後空翻」成全網焦點

同居2個月男友「打呼又磨牙」還有臭味！她分房睡崩潰：幻想破滅

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

大韓航空班機衝出跑道　尖叫四起

寶寶喝母乳突嗆到「嘴裡竟有乳頭」

離婚遭狠夫活埋奪產！她瘋狂刨土絕地求生

機身嚴重受損照曝！　韓國客機3降衝出機場跑道

印女被性侵　寫信總統賜死　

習近平連任總書記！韓媒驚曝：空氣瞬間窒息

快訊／強生不選了！蘇納克篤定接任黨魁　將任首相

加國台裔女警遇刺亡！男嫌爆是韓裔導演

印尼泡麵農藥超標　台灣今年7月才銷毀4噸

高中生神還原橡膠果實！粉絲喊價1億

俄羅斯Su-30戰機墜毀民宅　2飛行員喪生

男輸血疑被注射「果汁」後死亡

強生大轉彎宣布退選！　聲明全文曝

更多熱門

相關新聞

巨奶網美「門沒關」2男暢行無阻闖入槍殺她

巨奶網美「門沒關」2男暢行無阻闖入槍殺她

巴西23歲女子柏拉嘉（Núbia Cristina Braga）在IG擁有近6萬粉絲，網紅事業才起步，卻在上周慘遭槍殺身亡。據報導，案發當天柏拉嘉才剛去完髮廊，回到家後沒有關門，2名男子從敞開的大門長驅直入，直接朝她連開數槍後逃亡，而柏拉嘉倒臥血泊中慘死。

蘋果賣iPhone不附充電器　巴西開罰6.3億

蘋果賣iPhone不附充電器　巴西開罰6.3億

13歲少女洗完澡　開電視被電擊身亡

13歲少女洗完澡　開電視被電擊身亡

2寶爸當街遭爆頭亡影片曝！　2幼女近距離目擊

2寶爸當街遭爆頭亡影片曝！　2幼女近距離目擊

巴西總統大選開票　魯拉、波索納洛將第2輪決選

巴西總統大選開票　魯拉、波索納洛將第2輪決選

關鍵字：

巴西Sidney de Carvalho Mesquita

讀者迴響

熱門新聞

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

大韓航空班機衝出跑道　尖叫四起

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

Gino勁宥被控性侵首發聲　1句話又炎上

萬華角頭開槍打老大　扯出數10億利益

今晚18：36進入「霜降」！　4生肖當心血光之災

便便出現「5狀況」要注意！　當心是腸癌初期

「千年一遇美少女」橋本環奈爆熱戀　變裝奔男星家約會

好市多客製化披薩　隱藏服務沒了

上大夜班回家…見男友喝醉「睡了妹妹」

閨密長得一模一樣！驗DNA才知是雙胞胎

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面