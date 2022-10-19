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Netflix強力打擊共享帳號　明年初全球同步執行

▲Netflix。（圖／路透）

▲Netflix預計明年將全力打擊共享帳號。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

Netflix持續打擊帳號共享問題，許多人共享帳號，因此讓Netflix的訂閱人數持續下降，而4月時，財報表現不佳，也讓Netflix宣告明年將致力打擊共享帳號。目前也預計將允許用戶採用付費子帳號，讓本來共享的用戶可以獲得自己的瀏覽紀錄等資料，親友就能分享帳號，也提高收入。

Netflix持續推動改變計畫，一開始，在部分區域採去共享打擊的計畫，用戶如果在家中以外的定位使用Netflix過久，可能就會被要求收取額外費用，除此之外，也推出子帳號功能，讓用戶可以用較少的價格訂閱，避免免費共用的狀況。

Third Bridge分析師Jamie Lumley表示，如果解決帳號共享問題，Netflix營收機會大幅上升，不過目前Netflix推出的這些措施，讓先行的地區用戶有反彈的聲浪，目前仍不確定能否順利執行。

而在經過這一系列的改變後，Netflix最新公布的第三季財報，收入超過 79 億美元，比 2021 年第三季度的 72 億美元增長近 6%，高於預期的約 78.4 億美元。每股收益為 3.10 美元，而一年前為 3.19 美元，但遠高於預估的 2.13 美元。並且上季用戶新增241萬。

除了Netflix寄出的政策之外，部分熱門劇集也是訂閱上升的關鍵，第4季美國科幻恐怖影集《怪奇物語》與《食人魔達默》受到用戶的歡迎，而後者也創造首映兩周達到總播放時間最長的紀錄。Netflix表示，預計下一季增長450萬訂戶。

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