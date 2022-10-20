打擊共享帳號奏效？Netflix用戶暴增241萬戶

▲Netflix用戶增加241萬。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俐穎／綜合報導

Netflix為了用戶流失傷透腦筋，而根據路透社報導，Netflix公布的第三季財報資料指出，用乎增長遠遠超出原先預期，7到9月間新增241萬戶訂閱，比原先預期的100萬用戶要多，目前累計擁有2.23億用戶。

Netflix第三季收入超過 79 億美元，比 2021 年第三季度的 72 億美元增長近 6%，高於預期的約 78.4 億美元。每股收益為 3.10 美元，而一年前為 3.19 美元，但遠高於預估的 2.13 美元。

Netflix先前出現用戶大幅下滑的問題，主因是用戶認為收費過高，加上有其他串流媒體服務可以選擇，因此用戶大幅度流失，而Netflix也持續想方設法挽救。也祭出多種打擊寄生帳號的方式。

Netflix持續推動改變計畫，打擊共享帳號，一開始，在部分區域採去共享打擊的計畫，用戶如果在家中以外的定位使用Netflix過久，可能就會被要求收取額外費用，除此之外，也推出子帳號功能，讓用戶可以用較少的價格訂閱，避免免費共用的狀況。

根據報導，第4季美國科幻恐怖影集《怪奇物語》與《食人魔達默》受到用戶的歡迎，而後者也創造首映兩周達到總播放時間最長的紀錄。Netflix表示，預計下一季增長450萬訂戶。