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不止USB-C接頭！　iPhone 15再爆2大新亮點

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲iPhone 14才剛上市，明年iPhone 15再爆出2大亮點。（圖／記者林敬旻攝）

記者廖婕妤／台北報導

明年即將公開銷售的iPhone 15再爆2大新亮點！外媒指出，除了先前傳出全系列機型採用USB-C充電孔以外，邊框也將棄守目前使用的不銹鋼材質，全面轉入「鈦合金」的懷抱，此舉也將使機身更輕盈且耐刮。另外，蘋果頂規版名稱也不再堅持「Pro Max」的說法，將以「Ultra」取代。

包括《BGR》、《Forbes》等多家外媒皆報導，推特爆料客「LeaksApplePro 」最新爆料指出，蘋果將為 iPhone 15 Ultra提供果粉夢寐以求的鈦合金外殼。

《IT之家》報導，鈦合金比不銹鋼的優勢在於，這種材料將帶來更出色的耐用性和更好的抗劃傷性，並且不會增加額外的重量。而對於 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 這樣的設備來說，重量越來越是個問題。

外媒指出，蘋果已經在 Apple Watch 上使用了鈦金屬，比如 Apple Watch Ultra 採用了鈦金屬外殼。據了解，蘋果過去曾為 iPhone 測試過鈦合金底架，但未在 iPhone 14 Pro 上採用。

使用鈦合金製作 iPhone 外殼可能比不銹鋼和鋁更昂貴。但這也意味著 iPhone 15 Ultra 更加獨特。

外媒指出，iPhone 15系列變動愈多，「價格升級」也勢在必行，不過無論蘋果是否轉向鈦金屬，其前後面板仍將由玻璃製成。蘋果仍然需要 iPhone 支援無線充電，特別是新的 MagSafe 磁吸充電興起。

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