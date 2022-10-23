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漫畫家畫「金鐘最高潮瞬間」！謝盈萱NG被網讚：根本陳嘉玲本人

▲▼謝盈萱在金鐘獎致詞得獎感言爆粗口，台灣漫畫家《百鬼夜行誌》作者阿慢也忍不住畫下這經典一幕。（圖／Facebook／百鬼夜行誌Black Comedy）

▲謝盈萱在金鐘獎得獎感言不小心口誤而爆粗口，台灣漫畫家《百鬼夜行誌》作者阿慢也忍不住畫下這經典一幕。（圖／Facebook／百鬼夜行誌Black Comedy）

記者林育綾／綜合報導

第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮在昨22日圓滿落幕，其中典禮「最高潮」瞬間，莫過於謝盈萱在致詞感言時，不小心講錯得獎片名，發現時激動脫口而出「Fxxk!」讓全場嗨翻。台灣漫畫家《百鬼夜行誌》作者阿慢也忍不住畫下這經典一幕，直說「太可愛了！！！一定要畫出來紀念一下」。

謝盈萱以《四樓的天堂》獲得第57屆金鐘獎最佳女主角獎，由於她同時還有《俗女養成記2》入圍女主角，因此不小心誤以為是《俗女》得獎，致詞感言提到「謝謝編劇寫出《俗女》這樣的劇本，讓一個40歲的女生有機會⋯」話說一半聽見台下有人提醒是《四樓》，讓她脫口而出「Fxxk!」惹來台下一片大笑，此段也被成為主持人鍾欣凌安慰說她締造了「今晚金鐘最高潮」。

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漫畫家阿慢也在粉專「百鬼夜行誌Black Comedy」畫下精彩一幕，表示「今晚金鐘最高潮！太可愛了！！！一定要畫出來紀念一下」。他接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，自己一開始聽到謝盈萱講錯時，內心也跟著狐疑了一下「咦？得獎的是俗女嗎？」，以為是自己聽錯，結果下一秒就聽到謝盈萱大喊Fxxk，讓他讚「真性情的表現真的超可愛的，忍不住想畫下那一刻」。

阿慢表示，謝盈萱演出的這兩部作品都有看過，不過可能因為自己也是台南小孩，所以對《俗女》比較有共鳴，而對謝盈萱最欣賞的，就是自然不做作的風格，覺得超可愛。

他畫下這幅「金鐘最高潮瞬間」後，也吸引超過1萬名粉絲按讚，許多網友也紛紛留言「超可愛哈哈哈，根本嘉玲本人」、「他已經成為嘉玲的形狀了」、「史稱陳嘉玲事件」、「根本就是嘉玲上台領獎~快笑死了」、「就愛她這樣的純真啊！真的陳嘉玲本色」、「四樓的嘉玲」、「真的會被四樓的嘉玲可愛死」、「嘉玲在四樓演得真好！」

阿慢是台灣人氣的恐怖漫畫作家，他笑說，雖然自稱「恐怖圖文作家」，其實非常膽小，座右銘是「恐怖與搞笑只有一線之隔，著有《百鬼夜行誌》系列漫畫。除了有實體本作品外，目前也在LINE Webtoon線上漫畫連載中。

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