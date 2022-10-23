快訊／今增65死、本土+35322！4個月大男嬰敗血症死亡

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）
記者趙于婷／台北報導
中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增35,365例COVID-19確定病例，分別為35,322例本土個案及43例境外移入；另確診個案中新增65例死亡。另外，今死亡個案中有一位是4個月大男嬰，無慢性病史染疫後因敗血症死亡。
指揮中心表示，今日新增之35,322例本土病例，為16,338例男性、18,969例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,441例)，臺中市(4,655例)，高雄市(4,089例)，桃園市(3,541例)，臺北市(3,503例)，臺南市(2,925例)，彰化縣(1,925例)，屏東縣(1,044例)，新竹縣(869例)，雲林縣(867例)，新竹市(839例)，苗栗縣(786例)，南投縣(704例)，嘉義縣(654例)，宜蘭縣(648例)，基隆市(504例)，嘉義市(442例)，花蓮縣(397例)，臺東縣(215例)，金門縣(169例)，澎湖縣(96例)，連江縣(9例)。
▲10/23新增病例。（圖／指揮中心提供）
指揮中心指出，今日新增65例本土病例死亡個案，為42例男性、23例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、40例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月5日至10月20日，死亡日期介於10月2日至10月20日。
▲確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）
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