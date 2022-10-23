「政府沒逼你打」　醫：批評高端的人是不是忘記？

▲高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

施打高端疫苗民眾要入境日本，得自費3500元PCR取得陰性報告，指揮中心緊急宣布「補打措施」。對此，台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，「有出國考量的就不會打高端，其實政府也沒逼你要選打哪款疫苗。」

陳昶宇22日在臉書說，批評高端疫苗政策的人是不是忘記，去年5、6月之後疫情狀況有多人心惶惶，全世界都在搶疫苗，「其他疫情比我們更嚴重的國家還很多，如果台灣疫情無法控制，美日沒送我們疫苗，又搶不到疫苗的情況下，只有高端疫苗而沒其他選擇，你打不打？如果是我的話一定打。」

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陳昶宇指出，有人說高端疫苗後來都沒效，但面對後來的變異株，哪支疫苗真的完全有效？重點都在防重症死亡，後來統計高端防重症死亡的效果並不會比較差。

陳昶宇提到，也有人在說高端沒取得全面國際認證，要出國不太方便，且不說很多國家現在連有沒有打疫苗都不看了，當初打疫苗是為了要出國嗎？是為了想保命吧，有未來出國的考量，自然會選擇當時就有國際認證的疫苗，簡單說會打高端的都不在意出國，有出國考量的就不會打高端，其實政府也沒逼你要選打哪款疫苗。

▼打高端赴日受阻，指揮中心開放補打。（圖／指揮中心提供）



陳昶宇表示，還有人說指揮中心為了高端擋其他疫苗，其中爭議最大的BNT，有興趣的人可以去查一下，他之前也有寫過，簡單來說指揮中心很早就想買，但因為上海公司代理權的問題，一開始無法以國家名義直接購買，透過民間購買本來就有緊急授權及施打安全性的問題。

陳昶宇指出，全世界COVID疫苗都是以國家名義購買而不是民間，所以國家與民間合作購買當然會有程序上的問題，個人不覺得有拖到很多時間；再說如果政府真的要護航高端，那何必今年又進了200萬劑，跟高端同樣是次蛋白技術的Novavax？

陳昶宇說，目前攻擊高端的說法，看來都是以現在的觀點去攻擊過去的作為，然而在當時就能預料得到後來的狀況嗎？誰知道當時疫情會不會突然又失控呢？

指揮中心近日宣布，即日提供已接種高端疫苗有出國需求的民眾，可接種我國核准專案輸入之COVID-19疫苗1到3劑不等，接種高端疫苗以外廠牌之第1-2劑視為基礎劑，需與前一劑間隔4週（28天）以上；高端疫苗以外廠牌之第3劑視為追加劑，需與前一劑間隔至少12週（84天）。