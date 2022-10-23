「2023最強愛情運」星座榜單曝光！天蠍脫單運強、水瓶座有新桃花

▲2023十二座的愛情運，「天蠍、雙魚、射手」最強。（示意圖／unsplash）

文／艾曼達 Amanda

摘自／春光出版《愛情運完全攻略》

冥王星進入水瓶，金星逆行，身處新時代如何談情說愛？情海艱險，出發前先詳閱Amanda的愛情說明書！請參考太陽與上升星座。



●最強愛情運

Top 1 天蠍座

Top 2 雙魚座

Top 3 射手座

這三位星座今年想脫單的念頭強烈，會更用心妝扮，展現出迷人風采。不妨積極參與各項活動，增加曝光率，讓更多人見到自己美好的模樣，也有更多機會結交新朋友。當遇見心動的對象時請主動出擊，緊緊把握住良緣。

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●新桃花出現

Top 1 金牛座

Top 2 牡羊座

Top 3 水瓶座

這三個星座的愛情將在意想不到的時刻降臨，可能是香汗淋漓的運動場合，或是在賣場廝殺搶購的時刻，兩人就這樣看對眼，並有機會進一步認識彼此，有如命中注定的緣分。能否發展為美好的戀情，仍有待個人的努力。

▲三個星座將會「愛情觀劇變」。（示意圖／pexels）

●愛情觀劇變

Top 1 摩羯座

Top 2 巨蟹座

Top 3 雙子座

受到朋友影響、發生在自己身上的事或新聞媒體的報導，這三個星座對愛情的想法與態度，將較以往有很大的轉變，也許是視野提升之後變得灑脫，或擁有更成熟的生命態度。自己的想法轉變之後，戀人間的互動也會變得更美好。

●磨合中成長

Top 1 天秤座

Top 2 獅子座

Top 3 處女座

小小的考驗與壓力，是砥礪我們前進的驅動力，避免安於現狀、以得過且過的心情讓歲月流逝。這三個星座在今年將與戀人一起攜手克服挑戰，度過需要磨合的階段。歷經困難之後，就像打磨過的鑽石，戀情將變得閃閃動人。

★作者：艾曼達 Amanda，法律系畢業，曾任職上市公司法務十多年。現為專業占星師、塔羅占卜師，從事相關教學工作，並擔任節目《命運好好玩》星座老師、ELLE雜誌每月星座專欄主筆。研究塔羅牌、占星學、東西洋神祕學近二十年，師承「國際占星學院Academy of Astrology」魯道夫老師，並受教於多位世界級大師。FB粉絲團：Amanda的星空。



★本文摘自春光出版《2023愛情運完全攻略：星座、紫微、塔羅、女神卡、愛情魔法……你的愛情，有解方！》聽說你的桃花還沒來？來了卻不是很乖？最強中西占卜名師群來拯救你了！內容囊括星座、紫微、塔羅、女神卡、愛情魔法。