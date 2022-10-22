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情侶用ibon印「假住宿券」爽賺6萬！遭逮辯：跟別人買的　下場出爐

▲女子花6萬買到假的蘭城晶英住宿券 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲女子在網路上花6萬買到假的蘭城晶英住宿券 。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台北市一名洪姓女子去年上網向高雄一名余姓女子，以每張7500價格購買8張蘭城晶英酒店住宿券，不料拿到票券後到酒店使用，才發現竟是偽造，憤而報警處理。對此，警方調查發現，余姓女子與男友透過網路抓取住宿券圖檔，再將「假」住宿券用超商ibon系統印出販售。高雄地院依偽造有價證券罪各判這對情侶2年、1年9月。

一名家住台北的洪姓小姐去年在臉書賣場上，發現有賣家正有販賣蘭城晶英酒店等熱門旅遊券，該賣家在對話中聲稱，「是原先家人和朋友要去，但因為爸爸走了，很多人都取消了」，洪小姐不疑有他便一次訂購8張，一張7500元共計6萬元。

▲女子花6萬買到假的蘭城晶英住宿券 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

洪女後來拜託高雄友人協助到三民區面交，但拆開一看，覺得票券似乎「假假的」不僅大小有異，也沒有官印，實際拿去酒店使用時，果然店家表示這是偽造的無法使用。

洪姓女子報案後，警方請洪女再下單一次，並再次相約面交4張「假」旅遊券，當場發現29歲的李姓男子與37歲的余姓女子這對情侶檔，帶著才2個月大還襁褓中熟睡的嬰兒前來交易，警方立即上前表明身分，一開始余女還裝傻問說：「怎麼了嗎？我沒有騙，券也是跟別人買來的」。

▲女子花6萬買到假的蘭城晶英住宿券 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲情侶檔抱著孩子來面交。

警方先並查扣假票券，另在車上查獲二級毒品安非他命一小包。經警方了解，這對情侶檔是從網路上搜尋票券彩色圖檔後列印，在網路賣場上以假帳號販賣，最後兩人被依送辦。

▲女子花6萬買到假的蘭城晶英住宿券 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄地方法院審理指出，2人不思以正途獲取財物，為圖不法利益，偽造有價證券供行使之用，不僅損及告訴人之財產權益，並影響該有價證券之流通性，但考量偽造之每紙票面金額尚非甚鉅，且該等有價證券僅能用於特定酒店住宿，與大量偽造而嚴重紊亂商業交易秩序之情節有別，且2人均坦承犯行，也表達調解意願，依偽造有價證券罪各判余女、李男2年、1年9個月徒刑。

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