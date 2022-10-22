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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

矢板明夫：中國入侵台灣有「3項條件」　滿足其中2項就會動武

▲高超音速導彈「東風-17」首亮相　飛行中轉換目標「突防利器」。（圖／翻攝央視）

▲矢板明夫透露，中國武力入侵台灣有3項條件，必須滿足其中2項。（圖／翻攝央視）

記者林彥臣／綜合報導

中國國家主席習近平在中共「二十大」會議中再次重申，絕不放棄武力統一台灣。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫分析指出，多年前中國軍方高層告訴他，對台動武有3項條件，只要滿足其中2項，就是動武時機。

矢板明夫21日接受廣播節目《新聞放鞭炮》專訪時表示，中國從來沒有放棄過攻打台灣的念頭，但是70多年都沒有打的原因，就是「判斷打不贏」，只要他們判斷打得贏，就會動武。

矢板明夫指出，過去在北京擔任記者時，一位解放軍退役高層透露，要攻打台灣要滿足3個條件，才算是時機成熟：

1.中國對台灣軍力出現輾壓式的差距，可以短時間攻下台灣

2.以美國為首的陣營不介入台海關係，例如美國出現一個親中總統，或是出現內亂，亦或是被捲入中東、歐洲的戰爭

3.台灣出現嚴重內亂，進入一個類似「無政府」的狀態。

▲▼國軍本週於屏東九鵬地區實施飛彈射擊。（圖／國防部提供）

▲矢板明夫認為，中國對台灣的軍力，不可能出現輾壓性的差距。（圖／國防部提供）

矢板明夫強調，那位高層說，3項條件只要滿足其中2項，便是時機成熟，這是10年前聽到的，無法確定是該高官的想法，或是軍委會的想法，現在看來，美國介入台灣的可能性是歷史上最大的，且台灣內部大致也算是安定有秩序，中國的軍事能力也不可能輾壓台灣，「俄羅斯打烏克蘭都那麼吃力了」。

不過矢板明夫也警告，除了3個條件之外，中國國家領導人也是一個重要關鍵，要是習近平頭腦不清醒，即便3個條件沒有成立，還是有可能發動武力犯台。

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