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麻醉未退難敵冬天寒流失溫凍死　監院認竹縣府野放浪浪程序有瑕疵

▲送養2年浪浪「陪祂走完最後一程」　夫妻接回狗園盼米克斯被看見。（圖／粉專「毛小孩的窩-仁德園區」提供）

▲監委指各縣市政府每年回置野放犬貓均超過1萬餘隻。（示意圖／粉專「毛小孩的窩-仁德園區」提供）

文／中央社

監察委員田秋堇、林盛豐22日發布新聞稿指出，地方政府回置野放犬隻並非急迫事項，但新竹縣政府做相關處置時，卻未參考相關氣溫預測資料引發爭議，整體程序應檢討改進、更為周妥細緻。

田秋堇、林盛豐今天發布新聞稿說，由於各縣市公立收容所總收容量能有限，加上廢止安樂死制度，為避免產生爆容情事，因此將捕捉的流浪犬貓絕育後回置野放，依據農委會統計，民國109年全國絕育後回置約有1萬5千餘隻流浪犬貓，110年則高達1萬7千餘隻。

2名監委指出，有民眾向監察院陳情，新竹縣動保機關實施回置前對貓狗施以麻醉，但在麻醉尚未甦醒時即野放，導致犬隻未完全清醒遭車輛輾壓致死，甚至選在冬天寒流低溫期間回置，結果犬貓因麻醉失溫遭凍死，因此啟動調查。

監察院9月通過調查報告，監委今天發布新聞稿說明。監委說，經過調查，雖未查有回置動物遭凍死、撞死情事，但新竹縣政府處置過程仍有瑕疵，部分缺失雖已逐年改善，處理程序仍應更為周妥細緻，並落實與民眾及志工加強溝通。

另外，監委調查發現，新竹縣家畜疾病防治所110年1月4日回置野放「阿比」等4隻收容犬隻，當日新竹縣氣溫雖為攝氏17.1度，但4日後氣溫旋即下降至7.6度，因此惹議。

監委說，中央氣象局網站已長期提供未來7日內氣溫預測，其他網站也能查得10日內預測資料，且回置野放收容動物未屬急迫，應該要周妥辦理，修改其收容動物回置流程，確認回置日期及其7日內氣溫預報，並注意氣溫有無劇烈變化，杜絕爭議。

監委也說，各縣市政府每年回置野放犬貓均超過1萬餘隻，野放回置收容動物及執行精準捕捉等業務雖為地方政府權責，但程序及品質屢屢遭民眾及部分動保團體質疑與抗議，農委會仍宜審慎研議，制定基本相關執行程序、規範或原則，以利地方政府遵循。

另外，監委指出，公立收容所獸醫工作環境差、負荷重，職務缺額長期難以補實，農委會宜研議解決之道，思考留任配套措施，落實收容動物福利。

針對回置野放的犬貓和在地遊蕩犬及野外貓隻合流，造成野生動物犬殺、貓殺及疾病傳播事件頻傳，監委要求，農委會應參酌動物福利先進國家作法，速謀對策，訂定回置應有的相關基本規定，妥為處理。

▼監委指野放浪浪並非緊急事項，籲地方政府應更細緻地檢討作為。（示意圖／新北市動保處提供）

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