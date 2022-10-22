首次同台蔣萬安！韓國瑜喊「想唱夜襲」　提3理由力挺蔣當台北市長

記者崔至雲／台北報導

台北市議會議長陳錦祥今（22）日成立競選總部，高雄市前市長韓國瑜特別現身力挺，也促成了與國民黨台北市長參選人蔣萬安首次同台。 韓國瑜先是強調陳錦祥在議會的重要性，要民眾全力支持外，接著也大讚蔣萬安是市長好人才，不過才提了兩句，蔣萬安正好抵達現場， 蔣萬安一上台後，韓國瑜也打趣表示，「你有聽到我在講你好話嗎？」





▲韓國瑜、蔣萬安出席陳錦祥議長競總成立大會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

陳錦祥競總今日成立，包括韓國瑜在內的所有藍營大咖都出席站台，據了解，現場排滿1000張椅子，警方也派出81名警力，就怕當年「韓流」再現，讓交通受影響。韓國瑜大約在下午1點40分抵達現場，車子才一到，馬上就被周遭人潮擠爆，現場氣氛瞬間達到最高潮，韓國瑜幾乎是被人潮半推著往舞台方向前進。

韓國瑜上台時僅前高雄副市長李四川、國民黨副主席連勝文及多位里長在現場，蔣萬安人則還未到。韓致詞時呼應前段連勝文為他抱屈，他拿出以往的詼諧表示「聽完連勝文講話，差點都想唱夜襲了」。語畢後引發現場民眾歡呼高喊「唱歌」 。

韓國瑜提到，五年多前，他在擔任北農總經理時，他在議會頻頻被民進黨議員王世堅兇，「王世堅兇到連動物園的老虎都不敢講話」，但每次陳錦祥都會過來問問有沒有他可以協助幫忙的地方，「陳議長的暖心我都點滴在心裡」，韓國瑜大讚，陳錦祥待人處事無人能敵，認識他的人絕對沒話說，議會有這樣的議長是多麽珍貴的事情。

韓國瑜對台下的民眾說，大家很幸運，在這個選區有議會的大家長，他用「長與圓」來形容，圓通常比較沒有實質的權利，只有監督力，平時必須把選區反應的聲音大聲講出去，讓行政部門聽到，讓他們編列預算解決問題；而「長」則有實質權力，「長」就是議長陳錦祥。

「大家都說畫龍點睛，但是龍再會飛，眼睛沒有被點起來也沒用，市府也無法運作起來」。韓國瑜說，陳錦祥乾淨俐落，「天地會破但熱情不會破」，陳錦祥散發熱情，真的是有議會大家長的風範。話鋒一轉，他也大讚國民黨台北市長參選人蔣萬安。但才提兩句，蔣萬安就剛好抵達現場，蔣萬安上台後，韓國瑜也打趣表示，「你有聽到我在講你好話嗎？」

韓國瑜說，他相信蔣萬安一定會做得非常好，他當市長後要把總目標定出來，一定可以做到最棒的國際化城市。他每次看完韓劇就很感慨，南韓5千萬人，韓劇可以這麼轟動，台北市當然可以做到，華人最大的電影戲劇 ，當然可以放台北。香港蘇富比拍賣這麼多藝術文化品，台北當然可以成為華人世界最大的藝術品、文物的拍賣地。

第二件事情，韓國瑜認為，他對蔣萬安當市長，以身作則清廉不貪污案勤政愛民有絕對信心；至於第三件事，蔣萬安當市長一定會找到一群最優秀的團隊，讓他達到台北市未來發展的城市總目標，我們對蔣萬安有信心。

