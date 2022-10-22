放寬7+7讓確診者投票！莊人祥曝「兩方向」：修改病例通報定義

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

2022九合一大選11月底投票，確診者是否能投票收到關注，指揮中心指揮官王必勝昨（21）日表示，如果疫情持續下降至穩定，可能會縮短確診者隔離天數，減少受影響人數。指揮中心發言人莊人祥今（22）日受訪時再拋出確診者放寬兩大可能方向，除了縮短隔離天數，另一種就是「修改病例通報定義」，不一定每一例都要通報。

王必勝昨表示，目前受到限制的只有確診者與居家隔離者（確診者同住家人）；居家隔離部分，是否要推動3+4或0+7單軌化，至於確診者的隔離天數也在討論中，這些變動都會影響受限制投票人數，將與中選會保持聯繫，並請其進一步公告。

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莊人祥今日受訪說明，過去兩週疫情下降，又以本週疫情降幅最為明顯，如果情況持續，會繼續討論確診者與居隔者的隔離措施，其中同住家人居家隔離一致修改為0+7較為單純，會優先處理。

至於確診者，莊人祥表示，除縮短隔離天數，另外還有一個討論方向是「通報定義改變」，變成不一定每例通報。舉例來說，流感就是只有通報重症，在日本對新冠也只有通報高風險群患者；至於國內如果要走通報定義修改，要採只通報重症還是高風險族群，莊人祥說，這些都需要經過專家會議討論，而且也沒有預定的期程。

衛福部長薛瑞元今天出席「中華民國第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮」會前受訪被問及確診者縮短隔離天數與投票議題，他表示，中選會有一定的規劃，牽涉的因素在於疫情的轉變，是否讓隔離天數需要有所變化，指揮中心主要是考慮疫情，會由專家會議進行討論。

▲衛福部長薛瑞元10/22出席「中華民國第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮」。（圖／記者洪巧藍攝）

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