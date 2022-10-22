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美控伊朗派員至克里米亞　烏克蘭指俄在水壩布雷

▲▼ 伊朗製造的自殺式無人機Shahed-136。（圖／路透）

▲伊朗製造的自殺式無人機Shahed-136，多次被發現出現在烏克蘭。（圖／路透）

文／中央社

美國政府指控，伊朗派遣人員前往俄羅斯控制的克里米亞半島，協助以伊朗製無人機攻擊烏克蘭，而且還直接實地參戰。烏克蘭政府則指稱，俄方在烏南水力發電廠水壩布雷。

●白宮：伊朗派員至克里米亞 助俄國以無人機侵烏

美國白宮表示，伊朗人員已經在克里米亞半島（Crimea），協助莫斯科部隊以伊朗製無人機攻擊烏克蘭。克里米亞半島屬於烏克蘭，但2014年遭俄國併吞。

法新社報導，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴記者：「我們評估，伊朗軍事人員在克里米亞半島現場協助俄國進行這些行動。」

柯比表示，克里米亞的伊朗人是訓練人員和技術支援工作人員，操縱無人機的是俄羅斯人。這些無人機已嚴重毀損烏克蘭的基礎建設。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在例行媒體簡報會上表示，美國可以確認，駐紮克里米亞的俄羅斯軍事人員一直操作伊朗無人機對烏克蘭各地進行動態攻擊，包括近日對基輔的攻擊。

普萊斯說：「我們評估…伊朗軍事人員實地現身克利米亞，在這些軍事行動中協助俄羅斯。」他強調美國有「可靠情資」，但是沒有提供證據。

●澤倫斯基指控 俄羅斯在烏南水力發電廠水壩布雷

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指控俄羅斯計劃在烏國南部赫松（Kherson）地區水力發電廠的水壩布雷。這座水壩目前由俄軍所控制。

澤倫斯基透過社群媒體對民眾發表每日例行談話時說：「根據我們獲得的訊息，卡科夫卡（Kakhovka）水力發電廠的集水區和水壩，被俄羅斯恐怖分子布下地雷。」

澤倫斯基補充說，「若水壩被摧毀…北克里米亞運河（North Crimean Canal）將瞬間消失」，這將會是場「大規模的災難」。

●赫松渡口遭砲擊4人身亡 俄軍強轟烏克蘭多座城市

俄羅斯扶植的赫松州副州長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）表示，烏克蘭火箭砲擊中俄國控制的赫松市一處渡口，造成4人身亡。同時，俄軍則強轟烏克蘭，多個城市傳出爆炸。

斯特雷穆索夫在通訊軟體Telegram指出，撤離民眾能給俄軍更多空間去戰鬥，且這不代表要把這座城市拱手還給烏克蘭。他說，「記住，沒有人要放棄赫松」。

▲▼俄羅斯總統普丁在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）舉行的記者會。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁送伏特加為義前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）慶生。（圖／路透）

●普丁送伏特加為義前總理慶生 歐盟稱違反制裁

義大利媒體揭露，前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）自承收到俄羅斯總統普丁送的伏特加作為生日禮物，兩人關係因此再受嚴格檢視；此外，歐洲聯盟認為普丁送酒，違反了歐盟對俄國的制裁措施。

法新社報導，幕僚堅稱外界扭曲了貝魯斯柯尼的說法，但這起風波仍可能讓他的右翼盟友感到尷尬。義大利上月舉行大選，極右翼領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）正帶頭組成新政府。

梅洛尼強力支持烏克蘭及歐洲聯盟對俄羅斯實施的制裁，但貝魯斯柯尼和梅洛尼的另一名盟友、「聯盟黨」（Lega）領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）長期以來都與俄羅斯維持熱絡關係。

歐盟執行委員會20日表示，普丁贈送20瓶伏特加給貝魯斯柯尼，違反了歐盟制裁措施。歐盟執行委員會20日表示，普丁贈送20瓶伏特加給貝魯斯柯尼，違反了歐盟制裁措施。

●鐵幕倒下30多年 芬蘭擬改建邊界圍欄阻擋俄人

鐵幕倒下30多年後，俄羅斯入侵烏克蘭，如今芬蘭打算在與俄國的邊界上豎起帶刺的鐵絲柵欄。

法新社報導，申請加入北大西洋公約組織（NATO）的芬蘭本週宣布，國會普遍支持換掉現有的木頭圍欄，改用更堅固的障礙物來阻擋俄國人與移民。

原有的木頭圍欄設計目的主要是防止牲口沿1300公里的邊界四處遊蕩。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）在首都赫爾辛基告訴記者：「希望這項工程可以儘早開始。」

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