航班遇亂流「恐怖下墜」！睡一半突遭甩飛　乘客撞斷鼻梁3人住院

▲阿根廷航空一架空巴A330客機遭遇亂流，乘客撞斷鼻骨，機艙行李隔板被砸破，滿地狼籍。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／編譯

阿根廷航空（Aerolíneas Argentinas）18日一架編號AR1133班機晚間從馬德里起飛，預計飛往布宜諾斯艾利斯，怎料在飛行大約7小時後遇到亂流，飛機突然下墜數公尺，現場尖叫聲四起，原本正在睡覺的乘客來不及繫安全帶就被拋出座位，有人撞到頭，也有人撞斷鼻子。航空公司坦承有3人因傷勢必須住院。

根據《每日郵報》報導，阿根廷航空公司一架編號AR1133的空中巴士A330客機18日載著271名乘客和13名機組人員，於晚間8時21分從西班牙馬德里啟程飛往阿根廷首都，航程大約需要12小時。然而，飛了7小時左右飛機在大西洋上空1萬1500公尺高的地方遭遇亂流，突然向下墜並強烈搖晃。

航空公司表示，顛簸時安全帶的警示燈有亮起，也有廣播通知。由於當時已將近西班牙時間凌晨3點，幾乎所有乘客都在睡覺，許多人還來不及繫安全帶，飛機上就已經一片混亂，手提行李艙被撞開，行李包包、食物和飲料推車都被摔來摔去。網路曝光的機艙照可見，走道上散落的物品滿地狼籍，天花板被砸破，導致氧氣罩掉落，其中一名女乘客鼻子包著紗布，臉上還有淡淡血跡。

▲機上天花板破裂，備餐區的食物推車翻倒。

男乘客托雷斯（Adrian Torres）表示，「飛機開始劇烈晃動時我對同事說，『有亂流，繫好安全帶』，但當我在摸找安全帶的時候就遇上嚴重亂流。」他說，飛機突然瞬間下沉好幾公尺，他們一行人被甩出座位，撞到天花板，他受了一點小傷，但有同事鼻骨骨折。女乘客波拉絲（Esperanza Borrás）說，事前沒聽到任何警告，導致她的頭撞到天花板，鼻中隔破裂。

報導指出，據悉還有多名乘客受到劃傷、擦傷，其中一些人傷勢嚴重。阿根廷航空事後表示，有9名乘客在降落後不得不接受輕傷治療，另有3人必須因傷勢住院，但飛機結構沒有遭受重大損壞。

https://www.ettoday.net/news/20221022/2363776.htm

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