　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

瘦小婦迷失街頭　暖警「超man公主抱」帶她回警所

▲▼93歲老婦身形瘦小體力透支，差點跌倒，暖警一把公主抱起「好man」。（圖／警方提供，下同）

▲▼93歲老婦身形瘦小體力透支，差點跌倒，暖警一把公主抱起「好man」。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市93歲吳姓婦人白髮蒼蒼、身形瘦小，疲憊不堪的呆立在街頭，似乎體力透支再也站不住，員警獲報到場，見狀一個箭步就將老婦人一把抱起，並帶回派出所休息，不久，老婦家屬打電話來派出所詢問，這才知道母親已被找到，不但家屬感激再三，連路人對於員警的公主抱都大讚好「man」。

▲▼93歲老婦身形瘦小體力透支，差點跌倒，暖警一把公主抱起「好man」。（圖／警方提供，下同）

台中市警察局第四分局春社派出所警員李宇翰、柯彥竹日前獲報，有名白髮蒼蒼的老婦獨自徘徊在車潮眾多的寶山二街口，可能迷了路，員警趕抵現場，發現吳婦年邁失智，無法清楚表達身分和住處，原本就身形瘦小的她，禁不起久站，全身筋疲力竭，隨時有可能倒下，員警李宇翰見狀，一個箭步將老婦一把抱起，先行送回派出所休息。

吳婦家屬發現母親失蹤後，焦急地如熱鍋上的螞蟻，既自責卻又不知從何找起，還好透過大樓管理室警衛告知，幾個小時前有看到巡邏車在附近停留，趕忙撥打110詢問，描述母親的特徵後，這才知道母親平安在派出所。

吳婦家屬表示，母親患有失智症，最近將她接來同住，但母親不習慣公寓大樓，獨自坐電梯下樓後就不見蹤影，家屬在附近挨家挨戶尋找，都找不到，還好被員警帶回照料，感激涕零。

►韓國cocodor「花栗鼠」擴香超可愛！買一送一才423元

ET快訊
快訊／今本土+35601　另增52死
唾棄廖老大！老闆怒改「最難喝的飲料」開幕更紅　現場爆買照曝光
只加1筆 「5＋5＋5＝550」　男童瞄一眼秒解出
蔡尚樺324字再發聲哭了！　「喬完奶對比照」曝光
臺大東森生技產學高峰會打造健康大未來　王令麟盼行銷國際成為台
父親臨終前告知「水缸裡有便當盒」！3姊弟開完崩潰痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄楠梓自撞事故！小貨車失控衝上分隔島　車頭撞毀駕駛受傷

小黃超狂迴轉！小客車挨撞後衝路旁「打保齡球」　14機車全倒

人妻離家秒和小王同居　再劈1男「解鎖超多」懷孕　綠夫獲賠百萬

車速太快變換車道失敗！害7自小客連環撞　4人受傷...這下賠慘了

瘦小婦迷失街頭　暖警「超man公主抱」帶她回警所

女高職生教室暴走！單挑男同學「垃圾桶蓋他頭」　動怒原因曝光

苗栗台3線重機「雷殘」撞4追焦手　警全力掃蕩...車禍事故少一半

男子獨攀北插天山腳傷受困　大溪警消夜搜4hrs...平安尋獲送下山

路邊停車突開門！阿北慘遭「瞬間擊落」　警：最高可罰3600

21歲黑手騎擋車返家遇死劫！慘遭同行撞死　母親悲痛北上認屍

恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人

小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

8旬老師傅打開百年保險櫃　花40分鐘揭彰化「黃金傳說」

碰瓷騎士沿路緊貼貨車　下秒上演慢動作綜藝摔

相機自拍棒突斷掉落海！　魚兒意外入鏡成水中美景

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

光良金鐘謝「無名英雄」們！　開唱《少年》、《天堂》掀回憶

高雄楠梓自撞事故！小貨車失控衝上分隔島　車頭撞毀駕駛受傷

小黃超狂迴轉！小客車挨撞後衝路旁「打保齡球」　14機車全倒

人妻離家秒和小王同居　再劈1男「解鎖超多」懷孕　綠夫獲賠百萬

車速太快變換車道失敗！害7自小客連環撞　4人受傷...這下賠慘了

瘦小婦迷失街頭　暖警「超man公主抱」帶她回警所

女高職生教室暴走！單挑男同學「垃圾桶蓋他頭」　動怒原因曝光

苗栗台3線重機「雷殘」撞4追焦手　警全力掃蕩...車禍事故少一半

男子獨攀北插天山腳傷受困　大溪警消夜搜4hrs...平安尋獲送下山

路邊停車突開門！阿北慘遭「瞬間擊落」　警：最高可罰3600

21歲黑手騎擋車返家遇死劫！慘遭同行撞死　母親悲痛北上認屍

砲轟黃珊珊「投機份子」　連勝文：民進黨在北市再差也有3成5

「韓總來台中」今昔藍營共主竟未同台　盧秀燕19字回應了

公益診療！嘉義長庚醫療團隊為安仁家園孩童健檢　

高雄楠梓自撞事故！小貨車失控衝上分隔島　車頭撞毀駕駛受傷

快訊／今本土+35601「連3天跌破4萬」　另增52死

點交法拍屋驚見白骨　最倒楣得標人解套僅能「告法院」

韓國柴柴「戴耳機」化身小店員　眼神死不情願端坐：要下班了沒

小黃超狂迴轉！小客車挨撞後衝路旁「打保齡球」　14機車全倒

嘉基骨鬆中心「骨折聯合照護」　服務5百骨質疏鬆患者

唾棄廖老大！老闆怒改「最難喝的飲料」開幕更紅　現場爆買照曝光

社會熱門新聞

人夫車震小三吸到破皮　辯在吃麵

知名YouTube女演奏家「裸照瘋傳」　恐怖前男友下場慘

快訊／五股槍響！警匪追逐傷亡不明

貨車逆向撞機車　騎士送醫不治

女友命案陳同佳出獄三周年　港媒：來台自首意願未變

破應召站逮4女！長腿妹竟是變性人...客人渾然不知

即／台7線18歲失蹤女　與母最後通話曝

人妻帶網友回家被抓包　小王竟扮成閨蜜偽裝

遲遲未到班！台南市二分局警官陳屍住處

即／彰化神秘保險櫃打開了　百年「黃金傳說」揭曉

五股男拒檢衝撞　警開5槍追捕

21歲黑手騎擋車回家被同行撞死！母心碎認屍

路隊長遭罰3000怒公審！國道警幫P圖3字酸爆

短髮女孩教室大暴走！單挑男同學「舉垃圾桶蓋他頭」　動怒原因曝光

更多熱門

相關新聞

毒蟲車內怠速忘情拉K　美女警眼尖瞄到小瓶子

毒蟲車內怠速忘情拉K　美女警眼尖瞄到小瓶子

台中市25歲王姓男子日前深夜開車違停在路中央且怠速已久，引起巡邏員警懷疑，王男搖下車窗謊稱要載友人去吃宵夜，不過濃濃塑膠味卻撲鼻而來，王男下車接受盤查，擔心得全身抖個不停，女警林俞秀眼尖發現排檔桿旁有紅色小瓶子，王男這才坦承吸食K菸，由於K粉所剩不到5公克，訊問後依違反毒品危害防制條例開罰。

阿兵哥別中招　警上成功嶺宣導詐騙手法

阿兵哥別中招　警上成功嶺宣導詐騙手法

婦4年前被騙30萬乖　這次又堅持匯100萬

婦4年前被騙30萬乖　這次又堅持匯100萬

阿北初四了　爬樹剪樹竟腳麻緊抱樹枝1hrs......底下有深池

阿北初四了　爬樹剪樹竟腳麻緊抱樹枝1hrs......底下有深池

重機哥抱怨學長叭叭！見這一幕網笑了

重機哥抱怨學長叭叭！見這一幕網笑了

關鍵字：

春社所公主抱

讀者迴響

熱門新聞

劉雨柔、楊皓如正式撕破臉！深夜爆哭：這就妳水準

蔡尚樺爆乳過頭道歉了！鬆口認「我很後悔」

父親臨終前告知水缸有便當盒　子女打開痛哭

外甥來家裡玩突安靜！他見絕望一幕崩潰

趙小僑女兒3月大確診疑腦炎「緊急送ICU」！

醫示警：「這1位置痛」小心是胃癌！有3症狀已中末期

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

人夫車震小三吸到破皮　辯在吃麵

知名YouTube女演奏家「裸照瘋傳」　恐怖前男友下場慘

尪外遇「全職媽媽想離婚」要孩監護權　律師吐真心話

Lulu奪下主持人！黃子佼兌承諾

金鐘獎／一領完獎…背景男聲突制止喊「佼哥」！

嬤過世前　黑狗晚上8點吠叫保護

快訊／12:38發生規模4.5地震！最大震度3級

婆婆顏值太逆天！被婚宴賓客誤認是新娘

更多

最夯影音

更多
恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人

恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人
小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面