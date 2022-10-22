瘦小婦迷失街頭　暖警「超man公主抱」帶她回警所

▲▼93歲老婦身形瘦小體力透支，差點跌倒，暖警一把公主抱起「好man」。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市93歲吳姓婦人白髮蒼蒼、身形瘦小，疲憊不堪的呆立在街頭，似乎體力透支再也站不住，員警獲報到場，見狀一個箭步就將老婦人一把抱起，並帶回派出所休息，不久，老婦家屬打電話來派出所詢問，這才知道母親已被找到，不但家屬感激再三，連路人對於員警的公主抱都大讚好「man」。

台中市警察局第四分局春社派出所警員李宇翰、柯彥竹日前獲報，有名白髮蒼蒼的老婦獨自徘徊在車潮眾多的寶山二街口，可能迷了路，員警趕抵現場，發現吳婦年邁失智，無法清楚表達身分和住處，原本就身形瘦小的她，禁不起久站，全身筋疲力竭，隨時有可能倒下，員警李宇翰見狀，一個箭步將老婦一把抱起，先行送回派出所休息。

吳婦家屬發現母親失蹤後，焦急地如熱鍋上的螞蟻，既自責卻又不知從何找起，還好透過大樓管理室警衛告知，幾個小時前有看到巡邏車在附近停留，趕忙撥打110詢問，描述母親的特徵後，這才知道母親平安在派出所。

吳婦家屬表示，母親患有失智症，最近將她接來同住，但母親不習慣公寓大樓，獨自坐電梯下樓後就不見蹤影，家屬在附近挨家挨戶尋找，都找不到，還好被員警帶回照料，感激涕零。