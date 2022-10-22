國民黨樂見陳時中民調第一？　 郭正亮揭關鍵：有利蔣萬安

實習記者李密／台北報導

年底九合一大選進入倒數階段，北市「三腳督」選情持續激戰。近日有媒體民調數據指出，民進黨參選人陳時中超車國民黨參選人蔣萬安，支持度衝到第一，引各界論戰。對此，民進黨前立委郭正亮分析，國民黨樂見民進黨硬撐陳時中，因這份民調實際上是對蔣萬安比較有利。一旦棄保發生，反而會是無黨籍參選人黃珊珊獲利。

▲黃珊珊、陳時中、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）

日前媒體民調顯示，陳時中支持度躍升至28.8%，超越蔣萬安的26.9%、黃珊珊的20%，位居第一。郭正亮21日於節目《踢批批開講》中表示，這份民調看起來是在撐陳時中，避免陳時中被棄保，但反而是對蔣萬安比較有利，因為棄保是有利黃珊珊。會做出這種數據表示大家都已經知道「無效」（台語），如果「無效」大家可能就不會去投票，會傷到市議員，因此這份民調也是在救市議員的盤。

郭正亮透露，很多國民黨私下說希望「三足鼎立」到底，這樣蔣萬安穩當選，如果棄保發生，對黃珊珊比較有利。如果民進黨支持者認為陳時中不會當選，有較大機率會改投黃珊珊，如果有5%到黃珊珊那，黃珊珊就容易當選。

郭正亮指出，國民黨也樂見這份民調，民進黨去硬撐陳時中。他認為陳時中越選越沒有信心，整個人印堂發黑，反而是蔣萬安、黃珊珊越選越有信心。