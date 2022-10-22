童確診易併發「哮吼」嚴重恐呼吸衰竭　警警告：5癥狀快急診

▲兒童接種疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

台灣逐漸走向疫情共存生活，謝宗學醫師在《Dr. E 小兒急診室日誌》發文透露，其實疫情對兒童的威脅從物消失，而且兒童確診併發哮吼狀況時常發生，嚴重可能導致呼吸衰竭。謝宗學提醒，如果小孩若出現用力咳嗽、幾乎發佈出聲音等5種症狀，建議要直接帶小孩掛急診。

謝宗學醫師表示，許多研究證實，在新冠肺炎 Omicron 變異株流行期，確診兒童常出現哮吼(croup) 併發症，嚴重時可能導致呼吸衰竭，最後需要緊急插管急救。哮吼是聲門周圍組織因為發炎反應水腫，造成上呼吸道阻塞，主要症狀有三：

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1. 聲音沙啞：若完全發不出聲音加上胸骨上方肌肉凹陷明顯，表示已經發生呼吸窘迫，需要立即送孩子到急診。

2. 狗吠聲咳嗽：低沈咳嗽聲，有時候動作像喉嚨有東西或痰一直咳不出來，不斷超用力咳嗽。

3. 吸氣時的喘鳴聲（stridor )：爲高頻吸氣聲。和哮吼不同，吐氣時出現的喘鳴聲 （wheezing）是氣喘發作的表現。

謝宗學醫師提醒，年齡小於2歲的幼童，特別是小於一歲的嬰兒，出現哮吼症狀時要特別小心，因為呼吸道較為狹小，哮吼時容易發生嚴重阻塞，導致呼吸衰竭。若家長發現幼童聲音明顯沙啞、出現像狗吠低沈的咳嗽，建議帶孩子給小兒科醫師看診；若出現用力咳嗽、幾乎發不出聲音、呼吸費力且胸部肌肉凹陷，建議直接帶孩子到小兒急診室看診。