萬華槍手私生活精彩！赴越南擁2酒店妹「今夜的幸福」　極樂照片曝

記者閔文昱／綜合報導

萬國幫角頭邱國隆19日晚間，持槍在台北市萬華區連開了30多槍，造成4人受傷，邱男最後自轟身亡。而從邱國隆過去的貼文可見，他其實常常爬山、與好友互動，也曾貼出裸身、露出半身刺青的照片，直呼「一路狂、一路色！都是自然的。」更曾曬出在越南風月場所左擁右抱畫面，看似私下生活相當精彩。

開槍行兇的萬國幫要角邱國隆生活多彩多姿，他平常樂愛爬山和親近大自然。過去他也曾發文表示，「人不輕狂枉少年、人不重狂枉中午，中年（是）最有能力實現人生夢想的時段。」他還貼出裸身、露出半身刺青的照片，直呼「一路狂、一路色、一路玩！都是自然的。」

▲邱國隆曾說中年是最能實現人生夢想的階段。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

另外，從邱國隆3年多前的一篇貼文還可發現，他疑似和朋友到越南風月場所，身邊坐了2名美艷女子，其中一手還搭在一名女子肩上，3人都對著鏡頭露出微笑，看似相當愜意。他也在文中喊道「今夜的幸福！」並在留言區幽默表示，「不要辜負了上帝給我們的禮物。等他壞了，不能用那上帝會生氣，上不了天堂。」

邱國隆昨夜7時許先在西門町漢口街一處大樓打傷綽號「阿弟仔」的角頭洪男及其小弟，隨後前往青山宮，朝副主委許文旭開槍，再前往對面許經營的飲料店挾持其妻子、兒子、姊姊及堂姊4人，一度與警方展開對峙。隨後許的妻子、姊姊、堂姊陸續獲釋，而邱國隆在踏出飲料店門口那刻，還不等警方反映，立即舉槍自戕，子彈擊中頭部，當場失去生命跡象，經送醫後仍宣告不治。

而遭邱嫌打傷的3個幫內大老、以及1名員警經送醫治療後，目前情況均穩定。台北地檢署檢察官20日會同法醫前往相驗，確認邱男頭部中彈，1槍貫穿造成2個傷口，因神經性休克死亡，家屬對邱男死於自殺無意見，檢察官已開立死亡證明書，並將遺體發還。北檢同時指派專組主任檢察官徐則賢與檢察官劉韋宏指揮警方，釐清全案起因並追溯行兇槍枝來源。

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