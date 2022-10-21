顏值太逆天！婆婆被婚宴賓客誤認是新娘　網：太搶風頭了

▲一位婆婆站在餐廳門口迎接賓客，被誤以為是新娘。（圖／star星視頻）

圖文／CTWANT

日前，在大陸山東煙台，一名女子參加一對新人的婚禮，她到婚禮現場後，竟把新娘的婆婆誤認為是新娘。而影片曝光後也引起眾多網友的討論。

根據《網易新聞》報導，近日在山東煙台一名女子參加一對新人的婚禮，在酒店大廳門口，她誤將新娘的婆婆認成是新娘。影片中可以看到，新娘婆婆穿著紅色的連衣裙，梳著空氣劉海，看起來十分年輕，但湊近一看卻會發現，影片中那位女子別的胸花上面寫著兩字「母親」。女子發文表示，要不是新娘穿著婚紗出來，我還以為她就是新娘。對此新娘也大方自豪地回應「這是我婆婆」。

▲在這場婚禮上，婆婆的顏值和形象，卻吸引了賓客們關注的目光。（圖／star星視頻）

對此，許多網友紛紛表示：「顏值，簡直是逆天的完美，以後一起出去說是姊妹沒人會不相信。」、「這是不是搶了兒媳婦的鋒頭？這也太驚艷了吧。」但也有網友表示：「有些地方早生孩子，當婆婆其實也就30多40歲。」

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