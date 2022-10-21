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32年前狠殺「井口真理子」分屍玷污　惡魔運將已可假釋！現況曝光

井口真理子在台灣旅遊離奇失蹤，引發台日官方高度重視。（圖／報系資料照，下同）

▲井口真理子在台灣旅遊離奇失蹤，引發台日官方高度重視。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市近日發生大馬女學生命案，一名馬來西亞籍的24歲蔡姓女學生遭30歲陳姓男子殺害，震驚社會。事實上，這已不是第一次有外國女學生在台遇害，早在30多年，日本女大生井口真理子來台自助旅行，一路從台北玩到高雄，竟被計程車司機劉學強用十字弓射殺，死後慘遭性侵分屍，頭顱至今仍未尋獲。

回溯案發經過，劉學強於1990年4月7日騎車經過高雄車站附近時，意外見到獨自揹著背包的井口真理子，上前搭訕發現對方是日本人，隨後透過筆談方式得知她正在找落腳處，遂主動提議充當導遊，接著一同前往澄清湖、鳳山、大統百貨等地遊玩，取得信任後進一步邀請女方回住處過夜。

由於先前曾在台南遇過熱心民眾，井口真理子對台灣人的善良深信不疑，當下欣然答應劉學強的提議，開心地和他一起返回位於小港的住處。沒想到，劉男當晚就露出真面目，向真理子求歡遭拒後惱羞成怒，竟趁著對方熟睡時，用十字弓朝她的頭部連射4箭致死，接著再持柴刀砍下死者頭顱，甚至玷汙屍體。

劉學強殺人分屍後，先將頭顱放入塑膠袋，屍體則以床單包裹，連同作案時穿著的血衣、作案用的十字弓、井口真理子的背包等證物，分散在不同地點丟棄；此外，劉男在丟棄軀體時擔心被人發現，還淋上汽油焚屍，同時不忘將真理子睡過的床板一併燒毀，幾乎沒有留下任何跡證，心思異常縝密。

劉學強一見到女大生屍骨，情緒突然崩潰。

▲劉學強一見到女大生屍骨，情緒突然崩潰。

經專案小組連日偵訊，劉學強終於說出實話，坦承棄屍地點位於台南市崇明十三街一處空地，頭顱則丟棄於南門路南門基督長老教會前的垃圾堆；2天後，警方調派大批人力前往現場開挖，在崇明十三街空地挖出100多塊骨骸，無奈井口真理子的頭顱已被運往垃圾掩埋場，要找到簡直難如登天，最後只好放棄開挖計畫。

據了解，專案小組在取得劉學強的自白後，曾前往他位於小港的住處調查，除了發現滿屋子的佛像，還查出大量用水及使用清潔劑的記錄，疑似是為了清洗殺人分屍過程中殘留的血跡；不僅如此，計程車同行也透露，劉學強在案發後每天精神恍惚，還在車內擺放大量佛像及護身符，就連休息時也不輕易下車。

井口真理子命案宣告偵破，劉學強被檢方依殺人、侵占、侵害及遺棄屍體罪嫌起訴；1991年11月24日，高雄地院依殺人及遺棄屍體罪嫌，判處劉學強死刑；然而他因患有精神疾病，符合減刑條件，最後改判為無期徒刑、褫奪公權終身定讞。劉學強入獄至今31年，已有資格申請假釋，但家人堅持拒絕，因此他目前仍在宜蘭監獄服刑中。

劉學強目前仍在宜蘭監獄服刑中。

▲劉學強目前仍在宜蘭監獄服刑中。

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