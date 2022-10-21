升學考試像軍備競賽！他心累坦承想消失：不要用「輕生」來稱呼

▲求學過程看似一路順遂，形容升學考試就像「軍備競賽」。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pexels）



記者林育綾／綜合報導

求學過程看似一路順遂的政大生，勇敢寫下大一時罹患憂鬱症的經驗。他形容過去升學考試的過程宛如「軍備競賽」，像機器般長大，心情難以有平靜的片刻。而青少年自殺人數逐年攀升，也讓他提到，先前有人呼籲不要以「輕生」來稱呼這些人的抉擇，因為他們或許沒有「輕忽生命」。

莊明翰在就讀大一時罹患輕度憂鬱症，從小看似一路求學順遂，在學校也擔任班代，參加系排、系羽、諮輔志工、高教深耕計畫等，更是同學、朋友傾訴心事的對象。一切看起來很完美，但他崩潰了。深陷自卑的他說，「有好幾次，我都很想『消失』在這個世界上。」

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在原生家庭、性別認同、人際關係的種種議題夾擊下，他開啟了自我覺察的旅程，如今勇敢寫下了《憂鬱世代》這本自剖之書，讓更多人看見，這世代青少年面臨的多重試煉與憂鬱風暴。

▲教育的殘酷，讓年輕的生命在無盡的書本、考試中耗轉。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

他在書中寫下，「回想起國、高中的時日，一天八節課的那些時光，總覺得教育怎麼會這麼殘酷，讓一個年輕的生命在無盡的書本中耗轉。」尤其當上完一整天的國、英、數、歷、地、公、理、化、生、地科⋯隨之而來的是晚自習或補習班。晚上9點、10點離開學校或補習班後，拖著極為疲憊的身軀回到家，已經沒有任何精力再跟父母多說什麼。

但就算精疲力盡，對於隔天的考試仍不放心，因此勉強再讀一下，最後焦慮地入睡，因為隔天又有不斷的大考、小考。「紊亂的心，很難有平靜的片刻。」他表示，不知道過來人會怎麼定義這段教育歷程，但對他而言確實水深火熱，在充斥各種考試的時間中，「我覺得我完全地失去了存在的感覺與意義。」

而在準備備審資料或升學考試的過程，他形容更像一場「軍備競賽」，學生們很少機會與外在世界分享「我是誰？」「我從哪裡來？」或「我要往哪裡去？」這類需要思辨、覺察的過程，因為社會看重的是「結果」。學生也彼此明爭暗鬥，參加活動為的是最後拿到的證書，學英文是為了考多益，而非使用，「不斷地讓學生應付我們的體制，是我們的教育最醜陋的一面。」

▲有人呼籲不要用「輕生」來稱呼他們的抉擇，因為他們或許沒有「輕忽生命」。（示意圖／stocksnap）

他也說，從統計數字來看，從99年到109年，15歲以上的所有年齡層自殺趨緩下降的背景下，只有15至24歲的自殺率「仍在攀升」，而30歲以下服用抗憂鬱劑的人數，從105年到108年，也以每年1萬人的增幅持續增加中。在這些冰冷的數字下，是一個個活生生的生命。

他在書中沉痛提到，「這些生命歷經了折磨與挫折，最終選擇服用藥物或離開人世；之前有人呼籲不要以『輕生』來稱呼這些人的抉擇，因為他們或許沒有『輕忽生命』；反而他們在真實世界中，面對了我們難以想像的重擔，幾經折磨後不得不一躍而下。」

莊明翰後來除了接受心理治療，透過一次次的晤談，看見自己的匱乏與自卑、更認識自我的情緒。同時也投入心理學、神經科學的學習，期許能以更同理與慈柔的眼光，看待自己與他人的各類苦難。《憂鬱世代》由寶瓶文化出版發行，該書也獲得許多學校師長、心理諮商師推薦。

▲政大生看似一路順遂卻想「消失」，莊明翰勇敢寫下《憂鬱世代》自剖之書。（圖／寶瓶文化）



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