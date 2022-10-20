「兩岸故宮是親兄弟」　北京故宮院長：盼早日訪台、三地共同策展

▲ 北京故宮院長王旭東視訊接受中外記者採訪 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

過去兩岸故宮交流密切，隨著台海局勢和疫情影響，雙方暫時中斷交流。外界關注未來疫情趨緩，兩岸故宮是否請交流和互相借展的可能性？北京故宮博物院院長王旭東今（20日）接受中外媒體採訪表示，「從北京宮博物院來講沒有任何障礙。」他也期盼早日再次去台北故宮交流，也希望兩岸三地有機會一起策展。疫情已經造成許多不方便，如果再不交流、不對話，很多事沒辦法推進。

▲北京故宮。（圖／記者譚志東攝）

中共二十大代表、故宮博物院院長王旭東過去致力於研究保護甘肅莫高窟歷史藝術。1991年6月年到敦煌研究院工作長達28年時間，期間也經常與國際單位進行交流。三年半前轉到故宮博物院工作，從事文物保護工作30多年。過去在莫高窟工作時，曾有兩次赴台北故宮交流經驗，對於兩岸文物交流並不陌生。

▲ 北京故宮院長王旭東視訊接受中外記者採訪 。（圖／記者任以芳攝）

台媒提問未來疫情放開後，兩岸故宮是否有相互借展、開展合作的可能性？王旭東接受視訊採訪時說，「兩岸故宮可以說是親兄弟」，台北故宮的文物就來自於北京故宮博物院，過去雙方交流合作非常頻繁深入，因為疫情的影響交流合作暫時中斷。隨著疫情防控的常態化，相信未來兩岸故宮可以加強學者研究、文物學術等方面交流。

但交流前提之下，王旭東特地指出，「我們確確實實要反對台獨，這是毫無疑問，因為我們這就是一個國家，是同根同源，在這樣一個基礎上，一切是可以來交流，尤其是兩岸故宮博物院，這種交流應該要加大力度。」

他重申，「從北京宮博物院來講沒有任何障礙，相信台北故宮博物院同行會消除一些顧慮。」

▲台北故宮。（圖／記者呂佳賢攝）

話鋒一轉，王旭東說出心底願望，「曾去過兩次台北故宮博物院，都是敦煌研究院工作的時候。到了北京故宮，還沒有到台北故宮博物院進行訪問，我希望盡快實現。」希望促進兩岸故宮博物院，加大雙方學術研究、文物保護修復。

他同時期待雙方可以共同策劃一些文物主題展覽，加入香港故宮博物館文物，北京故宮三D技術策劃，希望兩岸三地有機會共同推進有意義的未來。

王旭東指出，「既有交流，既有對話，我們才能夠展示不同的意見。所以一定要走動起來才有實現機會，如果不交流、不對話很多事沒辦法推進，疫情已經造成很多不方便。」

最後，他向台北故宮遞出橄欖枝，「非常期待早日訪問台北故宮博物院，也歡迎台北故宮博物院的朋友也能來。我們是同根同源的，相信通過這種文物學術的交流，一定會加大學者之間相互理解，也會推動兩岸相互的理解。」

▲台北故宮前院長馮明珠（右）贈送郎世寧的《聚陽圖》複製畫給北京故宮前院長單霽翔。（圖／翻攝 新華社）

回顧兩岸故宮交流大紀事，1992年12月以兵馬俑和金縷玉衣為主題的「大陸古物珍寶展」在台北外雙溪的玉山莊藝術館開幕，兩岸文物界隔絕40多年的「破冰之旅」，開展兩岸交流序幕；2009年初，兩岸故宮博物院院長首次會面，簽署合作協議。之後大陸方面在台北故宮博物院舉辦多次文物展，包括備受矚目的「山水合璧——黃公望與《富春山居圖》特展」。