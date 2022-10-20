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「兩岸故宮是親兄弟」　北京故宮院長：盼早日訪台、三地共同策展

▲▼ 北京故宮院長王旭東視訊接受中外記者採訪 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京故宮院長王旭東視訊接受中外記者採訪 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

過去兩岸故宮交流密切，隨著台海局勢和疫情影響，雙方暫時中斷交流。外界關注未來疫情趨緩，兩岸故宮是否請交流和互相借展的可能性？北京故宮博物院院長王旭東今（20日）接受中外媒體採訪表示，「從北京宮博物院來講沒有任何障礙。」他也期盼早日再次去台北故宮交流，也希望兩岸三地有機會一起策展。疫情已經造成許多不方便，如果再不交流、不對話，很多事沒辦法推進。

▲▼北京故宮。（圖／記者譚志東攝）

▲北京故宮。（圖／記者譚志東攝）

中共二十大代表、故宮博物院院長王旭東過去致力於研究保護甘肅莫高窟歷史藝術。1991年6月年到敦煌研究院工作長達28年時間，期間也經常與國際單位進行交流。三年半前轉到故宮博物院工作，從事文物保護工作30多年。過去在莫高窟工作時，曾有兩次赴台北故宮交流經驗，對於兩岸文物交流並不陌生。

▲▼ 北京故宮院長王旭東視訊接受中外記者採訪 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京故宮院長王旭東視訊接受中外記者採訪 。（圖／記者任以芳攝）

台媒提問未來疫情放開後，兩岸故宮是否有相互借展、開展合作的可能性？王旭東接受視訊採訪時說，「兩岸故宮可以說是親兄弟」，台北故宮的文物就來自於北京故宮博物院，過去雙方交流合作非常頻繁深入，因為疫情的影響交流合作暫時中斷。隨著疫情防控的常態化，相信未來兩岸故宮可以加強學者研究、文物學術等方面交流。

但交流前提之下，王旭東特地指出，「我們確確實實要反對台獨，這是毫無疑問，因為我們這就是一個國家，是同根同源，在這樣一個基礎上，一切是可以來交流，尤其是兩岸故宮博物院，這種交流應該要加大力度。」

他重申，「從北京宮博物院來講沒有任何障礙，相信台北故宮博物院同行會消除一些顧慮。」

▲▼台北故宮過去一天參觀人數平均會有7000至8000人受疫情影響，目前約一天2000人左右，人數銳減近6成，觀光客幾乎都以散客為主，展場幾乎空蕩蕩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台北故宮。（圖／記者呂佳賢攝）

話鋒一轉，王旭東說出心底願望，「曾去過兩次台北故宮博物院，都是敦煌研究院工作的時候。到了北京故宮，還沒有到台北故宮博物院進行訪問，我希望盡快實現。」希望促進兩岸故宮博物院，加大雙方學術研究、文物保護修復。

他同時期待雙方可以共同策劃一些文物主題展覽，加入香港故宮博物館文物，北京故宮三D技術策劃，希望兩岸三地有機會共同推進有意義的未來。

王旭東指出，「既有交流，既有對話，我們才能夠展示不同的意見。所以一定要走動起來才有實現機會，如果不交流、不對話很多事沒辦法推進，疫情已經造成很多不方便。」

最後，他向台北故宮遞出橄欖枝，「非常期待早日訪問台北故宮博物院，也歡迎台北故宮博物院的朋友也能來。我們是同根同源的，相信通過這種文物學術的交流，一定會加大學者之間相互理解，也會推動兩岸相互的理解。」

▲▼ 4月19日，台北故宮博物院馮明珠院長（右）贈送郎世寧的《聚陽圖》複製畫給北京故宮博物院單霽翔院長。當日，北京故宮博物院單霽翔院長與台北故宮博物院馮明珠院長等相關人員在台北舉行「兩岸故宮交流會議」。這次會議圍繞今年10月台北故宮博物院年度大展「乾隆皇帝的藝術品味特展」借展內容以及兩院合作編纂《天祿琳琅書目新編》等議題展開具體討論。（圖／翻攝 新華社）

▲台北故宮前院長馮明珠（右）贈送郎世寧的《聚陽圖》複製畫給北京故宮前院長單霽翔。（圖／翻攝 新華社）

回顧兩岸故宮交流大紀事，1992年12月以兵馬俑和金縷玉衣為主題的「大陸古物珍寶展」在台北外雙溪的玉山莊藝術館開幕，兩岸文物界隔絕40多年的「破冰之旅」，開展兩岸交流序幕；2009年初，兩岸故宮博物院院長首次會面，簽署合作協議。之後大陸方面在台北故宮博物院舉辦多次文物展，包括備受矚目的「山水合璧——黃公望與《富春山居圖》特展」。

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