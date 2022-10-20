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【廣編】英國倫敦3號琴酒　世界最佳琴酒換上嶄新清新風貌

▲▼英國倫敦3號琴酒　世界最佳琴酒換上嶄新清新風貌

【廣編特輯】

圖、文／台灣愛丁頓提供

愛丁頓（Edrington）和貝瑞兄弟與路德（BB&R）過往即擁有長遠而成功的合作夥伴關係，攜手長達近百年之久。雙方皆相信透過此策略聯盟關係，可將英國倫敦3號琴酒（No. 3 London Dry Gin）全球業績帶入另一個里程碑。英國倫敦3號琴酒榮獲「Supreme Champion Spirit Award」首獎，並為國際烈酒挑戰賽（ISC）四度獲選為「世界最佳酒款」的唯一琴酒品牌，同時也是第一款在國際烈酒挑戰賽盲測後贏得「Supreme Champion Spirit Award」首獎的琴酒。

六角形瓶身設計反映出3號琴酒配方中的六種主要原料，其中杜松子、柑橘和香料形成3號琴酒獨特的香氣，成為調製頂級馬丁尼（Martini）及深受消費者歡迎的琴湯尼（G&T）最佳的基酒。其品名和深具代表性的鑰匙標誌仍位於瓶身中央凸顯其重要性，傲然體現著貝瑞兄弟與路德品牌（BB&R）創始人位於聖詹姆斯街3號（No.3 St James’s Street）超過320年的發跡建築，以及英國倫敦3號琴酒堅持完美品質琴酒的承諾。

英國倫敦3號琴酒，嶄新風貌在台首發上市，於全台酒條通門市與限定餐廳酒吧通路販售，即日起，於全台酒條通門市購買任一瓶即贈限量品牌精美提袋一只，數量有限送完為止。

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關鍵字：

愛丁頓英國倫敦3號琴酒

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