張忠謀展幽默　被蔡英文任命4次APEC代表「但只去了1次」

▲蔡英文、張忠謀出席「宣布2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團記者會」。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日公布指派台積電創辦人張忠謀擔任2022年APEC領袖代表。張忠謀致詞時表示，他會遵照蔡英文的指示，傳遞的兩個訊息；此外，他還展現幽默感，半開玩笑地說，過去被蔡英文任命擔任領袖代表，但只去了一次，語畢引起在場蔡英文、與會官員的笑聲。

張忠謀表示，現在台灣是在相當挑戰性的環境裡，亞太經合會是一個相當重要，也是最重要的國際會議場合。他說，蔡英文指示兩點，要他充分對會員國家以及全世界傳遞訊息：第一，台灣要跟可信任夥伴建立安全又具有韌性的供應鏈，尤其是電子方面的供應鏈；第二，是說明氣候變遷我們已經做了很多工作，還有很多工作要做，以及台灣在這方面的努力。

張忠謀指出，他會藉由亞太經合會告訴會員國以及全世界，並會非常努力遵照蔡英文的指示，傳遞上述這兩個訊息，而且還有在許多非正式場合裡，也會跟別的國家領袖見面。

他強調，在「沒有第三者的這種場面」，能夠有一對一談話，他會充分利用這種聚會，來傳達台灣的立場以及尋求大家的支持。

張忠謀說，他非常高興這次第五度接受蔡英文任命，他還半開玩笑地說，過去4次「只去了1次」，其中3次包括主辦國智利因國內暴動而取消年會，另外在馬來西亞與紐西蘭則是線上會議，這次在泰國曼谷舉行的實體會議，他希望能不負蔡英文期望達到任務。

▼蔡英文、張忠謀出席「宣布2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團記者會」。（圖／記者陶本和攝）

