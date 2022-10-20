和女兒吃完最後的午餐　槍手衝2地狂轟21槍復仇！擊中4人後自盡

記者崔子柔／綜合報導

萬國幫57歲大老「阿國」邱國隆昨（19）日晚間持槍到西門町某處，開始一連串復仇行動，在射傷4人後選擇自盡。邱國隆昨中午才在臉書打卡和女兒一起吃火鍋，晚間7時許又在臉書留下遺言，隨後開始做案。

邱國隆昨晚7時許到西門町漢口街一處大樓，和同幫大哥「阿弟仔」洪姓男子等人談判，但雙方談不攏他便朝洪男及其小弟開10槍，接著再到青山宮找副主委許文旭，2人引發爭執，他又開3槍，許男中一彈後倒地。

▲洪姓角頭與小弟中槍倒地。（圖／民眾提供）



邱國隆隨後挾持許男妻兒等4人到一旁飲料店並拉下鐵門，警方到場後，邱男在雙方對峙期間開槍打中一名男警大腿，直到將近9時，邱男才將第4名人質放出，並自轟2槍身亡。

▲邱國隆臉書更新的最後照片。（圖／翻攝自Facebook）



邱國隆昨日中午12時許才在臉書打卡，放出和女兒一起吃火鍋的合照，他到了晚間7時又在臉書留下遺言，「以後要好好的做人，不要像爸爸一樣子！時間表到了沒有辦法！記得要孝順媽媽扶養你們兄妹」，並陸續在留言指出，「這一年多來我被欺負！事出一定有原因，我要做得有尊嚴」、「我受不了社會就是人吃人，誰有權力說了就算」、「我就是要死得有尊嚴」。