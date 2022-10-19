以色列防長：將助烏克蘭發展「防空警報系統」　但不會發送武器

▲以色列國防部長表示，將會幫助烏克蘭研發「防空警報系統」，但不會提供武器。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）19日宣布，以色列將幫助烏克蘭開發防空警報系統，但不打算提供武器系統。以色列之前雖然譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但是卻因為沒有提供武器給基輔，因此招致批評，但是隨著宿敵伊朗無人機給俄羅斯的證據越來越多，也讓以色列的立場開始轉變。

根據CNN報導，甘茨在與歐盟駐以色列大使會面時，宣布了這項消息，「我們已向烏克蘭人發出請求，要求他們分享他們對防空警報的需求信息。一旦我們獲得這些信息，我們將能夠協助開發挽救生命的民用預警系統」。

▲烏克蘭境內發現越來越多伊朗製無人機，可能是以色列立場轉變的關鍵。（圖／路透）



甘茨補充說，雖然以色列支持並與烏克蘭、北約和西方站在一起，並將繼續提供人道主義和防禦設備，但「出於各種作戰考慮，以色列不會向烏克蘭提供武器系統」。

甘茨強調，「我們將繼續在我們的限制範圍內支持烏克蘭，就像我們過去所做的那樣」。

以色列僑民事務部長（其職責不包括軍事政策）16日在推特上發文，支持向烏克蘭提供軍事援助，「今天早上有報導稱，伊朗正在向俄羅斯移交彈道飛彈，毫無疑問，以色列在這場血腥衝突中應該站在哪裡，烏克蘭也該接受軍事援助了，就像美國和北約國家那樣提供」。

▲俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）。（圖／達志影像／美聯社）



普丁的心腹、俄羅斯安全委員會副主席、前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）就對此警告，「以色列似乎正計劃向基輔政權提供武器，這是一個非常魯莽的舉動，它將破壞我們兩國之間的所有國家間關係」。

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