「你像條狗」不滿老鳥女同事霸凌　移工番茄園狂刺10刀...殺了她

▲印尼籍逃逸移工「安多」在工作的番茄園持刀刺死女同事「莉雅」。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

印尼籍逃逸移工「安多」不滿女同事「莉雅」長期不友善，且時常將老闆指派的任務不完整轉述害他被罵，積怨頗深；去年8月，2人因為番茄採收工作再度爆發口角，莉雅疑出口辱罵「你就像條狗！」，安多憤而持刀刺死莉雅，在山區躲藏9小時後遭逮。一審依殺人罪將安多判有期徒刑15年，執行完畢後驅逐出境，他不服提起上訴，但二審法官不採信，駁回上訴維持原判。全案仍可上訴。

判決書指出，安多（PIDI SUPRIANTO）受雇於劉姓男子的南投縣仁愛鄉南豐村番茄園，從事修剪番茄及採收工作，莉雅（KOMARIYAH，印尼籍）在番茄園從事較久，熟悉中文，長期對安多表現出討厭、希望其離開番茄園的態度，且因安多初到台灣，不諳國語，須靠莉雅幫忙翻譯，但莉雅卻時常故意轉達錯誤訊息，導致安多常遭雇主責罵，他因此懷恨在心。

2020年8月4日上午9時許，2人採收番茄任務結束後，劉姓雇主指示莉雅轉告安多，前往另一處番茄園修剪側芽，但莉雅故技重施，讓安多誤以為要採收番茄而去駕駛牽引車，另一名同事看見立刻制止，安多才知工作項目其實是修剪番茄側芽。

隨後安多質問莉雅為何不如實轉告雇主的真實工作項目，2人吵了起來，莉雅反唇相譏，罵安多「你像狗」，安多認遭貶低人格，再也忍不住，憤而持挖除番茄根的農作刀具（長約15公分），由上往下刺向莉雅右鎖骨，又朝她左側髖部外側、頭頸部、胸部、背部等處揮砍共10下，而右鎖骨處傷口深達10公分，造成莉雅大量出血，終因出血性休克死亡。

▲安多犯後藏匿山區9小時遭逮。（圖／資料照）

安多向法官辯稱，莉雅在工作期間經常污辱他，案發當時他情緒高昂，只是要給莉雅一個教訓，以後不能再這樣對他，沒有殺莉雅的意思。

一審判處安多有期徒刑15年，並應於執行完畢或赦免後，驅逐出境。案經安多上訴，主張無殺人故意，台中高分院法官認事用法均無違誤，量刑亦屬妥適，並無過重或過輕，不採信安多辯詞，上訴無理由，予以駁回。全案仍可上訴。