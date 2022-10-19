KKBOX推無損音質家庭方案　最低百元有找

▲KKBOX推出無損音質家庭方案。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者陳俐穎／綜合報導

KKBOX 今（19）日宣布在台推出「無損音質 3 人家庭方案」，為廣大消費者提供超越 CD 音質的高解析音樂串流體驗，方案包含 1 名戶長及最多 2 位家庭成員，每月新台幣 360 元，平均每人僅要120元。而若是元用戶轉訂，最低每月僅要99元。

KKBOX表示，無損音質家庭方案的訂閱步驟與標準音質家庭方案相同，使用者註冊或登入 KKBOX 付費中心即可選擇訂閱方案或變更方案；接著由戶長發送 Email 邀請同住的家庭成員加入，再由家庭成員點擊邀請信中的「接受邀請」，完成資料驗證後便可成功加入。

KKBOX 無損音質 3 人家庭方案即日起正式上線，方案包含 1 名戶長及最多 2 位家庭成員，每月新台幣 360 元，支援最高 24bit／192kHz Hi-Res 音質，3 名家庭成員可同時上線共享同樂，也各自享有獨立帳號、個人化專屬推薦內容與聆聽成就。

即日起至 11 月 7 日為期三週，KKBOX分別針對 iOS 使用者以及原付費訂閱用戶，加碼祭出兩大家庭方案限時優惠活動。「iOS APP 內付費訂閱（IAP）家庭方案」活動期間凡新戶訂閱無損音質 3 人家庭、標準音質 3 人或 6 人家庭方案，皆可享首三個月五折優惠。

而「感謝祭優惠家庭方案」活動期間提供標準音質 3 人家庭方案、無損音質 3 人家庭方案續訂優惠。原付費訂閱用戶續訂或轉入家庭方案，可享無損音質 3 人家庭方案續訂 12 個月優惠價，每月新台幣 299 元；標準音質 3 人家庭方案續訂 24 個月優惠價，每月新台幣 99 元。