遊日返台注意！　攜溫泉蛋、快煮麵入境「挨罰3萬元」

▲國境解封，農委會防檢局提醒不要購買禁止入境的伴手禮。（圖／農委會防檢局提供）

記者楊惠琪／台北報導

國境解封，已有不少國人飛出國旅遊，但返國要注意不可攜帶禁止入境的伴手禮。農委會防檢局指出，近來已有從日本返台入境的旅客，因為帶了含肉類成分的食品、溏心蛋、炸雞皮，還有犬貓食品等，吃上罰單，其中幾乎每天都會攔查到從日本返國旅客，因為誤攜超商買的溫泉蛋入境，挨罰3萬元。

農委會防檢局基隆分局松山檢疫站主任張凱婷指出，國境解封後，國人最常出遊的國家就是日本，但因日本屬禽流感疫區國家，雞鴨鵝等肉類產品不得攜帶入境，不少遊客會在日本便利商店購買半熟的溫泉蛋，放在包包當點心吃，返國入境遭海關查獲挨罰3萬元，幾乎每天都有查獲類似案件，超商販售的生菜沙拉、水果也不得攜入境。

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▲日本超商常見的溫泉蛋、生菜沙拉不得攜帶入境。（圖／防檢局台北松山機場檢疫站提供）

張凱婷說，日本的泡麵也是遊客喜歡購買的伴手禮，但直接用熱水沖泡的泡麵可以攜帶入境，至於要另外用滾水煮的快煮麵，就屬違禁品；此外，犬貓食品和零食，因多數含有肉類成分，也不得攜入境。

至於中國則因為是非洲豬瘟疫區，攜帶含豬肉成分產品入境，罰責相當高。張凱婷說，最近有攔查到數件自中國攜入境的小香腸點心，第一次查獲就開罰20萬元，第二次100萬元，提醒民眾採購之餘，也要注意相關檢疫關定。

防檢局提醒，包括牛豬雞鴨鵝等禽畜肉類製品，以及動植物用藥品、含禽畜成分的寵物食品、溫泉蛋、鮮奶、盆栽、土壤、昆蟲等，都是不能攜帶入境的物品，民眾如果不小心誤攜入境，或不確定是否可以攜帶入境，可在出海關前先詢問設置在行李轉盤附近的動植物檢疫櫃臺，若當場丟棄就不會挨罰。

▲中國因屬非洲豬瘟疫區國家，攜帶含豬肉成分產品入境，開罰20萬元。（圖／防檢局台北松山機場檢疫站提供）