　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

布林肯指北京加快統一時間表　美國務院回應了

▲▼美國國務卿布林肯。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯示警。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓18日專電

美國國務卿布林肯昨天指出，中國決心在更快的時間內實現統一。針對他的說法是否是依據新分析資料，美國國務院今天未提供進一步說明，但再次指責北京企圖改變現狀。

布林肯（Antony Blinken）17日與前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）共同出席史丹佛大學一場論壇，他批評中國近年來改變對台作法，指北京認為不能再接受過去以正面方式建立的現狀，決心在更快的時間內實現「重新統一」（reunification）台灣。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天召開媒體例行簡報會，有記者追問，布林肯說法是否是依據新分析資料。

巴特爾未正面回應，但強調布林肯及許多資深官員都曾在諸多場合表示，北京用比過往更脅迫的方式，企圖改變現狀。

巴特爾表示，布林肯在昨天論壇上也提到，中國在中國國家主席習近平統治下變得非常不同，現在在國內變得更壓迫，在國外變得更具侵略性，挑戰美國及其盟友的利益和價值，北京也企圖推進不自由的秩序。

至於拜登政府上下是否都認同布林肯的分析，巴特爾也未直接回應，僅說布林肯是拜登政府的一員。

針對布林肯使用「重新統一」一詞，現場也有媒體指出，中國共產黨自1949年以來未曾統治過台灣，要求巴特爾澄清布林肯是否指的是「統一」，而非「重新統一」。

巴特爾強調，美國對台立場沒有改變，仍是一樣；美國長年遵循「一中政策」，這項政策是以台灣關係法、美中三公報及六項保證作為指引，美國也持續反對任何一方以單方面行徑改變現狀，認為兩岸分歧應和平解決。

►宜蘭綠舞觀光飯店1泊2食超激殺5.2折！加碼浴衣體驗美照拍到滿

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
海倫清桃夫妻涉詐上億「曬名車豪宅」　當事人回應了
岳庭15歲兒罹怪病「163公分僅39kg」　2年前一度命危
法拍屋點交驚見白骨！報警氣爆又見焦屍　高大成曝1疑點
怪力男、法官同場開轟！洋基挺進美聯冠軍戰強碰太空人
知名電競直播主涉嫌販毒被抓！新莊租屋處找到116克大麻、封口
不是正宮！直擊陳昭榮夜伴熟女　公園雙人體操「摸上去一下下」
美研發「更強COVID病毒株」致死率80％！　挨批根本玩火

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯爬著找伊朗！　澤倫斯基：俄自曝軍事和政治都已破產

布林肯指北京加快統一時間表　美國務院回應了

俄軍指揮官認戰況「非常艱難」　赫爾松魁儡市長撤離4鎮平民

增至14死19傷！俄Su-34戰機墜民宅　官方指疑「技術故障」

南韓軍方：北韓朝東西岸射250枚砲彈　違反《平壤共同宣言》

美研發「更強COVID病毒株」致死率80％！　挨批根本玩火

美股連二漲！企業財報利多激勵　道瓊勁揚337點

泰男載老婆尾隨保時捷賞車　被法籍車主「泰拳KO」腦出血

官員證實：伊朗同意供俄國地對地飛彈　和更多無人機

快訊／南韓：北朝鮮再次發射250多發炮彈

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

40歲敖犬參戰《全明星4》「是不是弄我」　曹佑寧.潘君侖回鍋「年紀差一輪」

爸借車開卻拒檢＋輾傷騎士　兒收8罰單恐罰7萬7傻爆眼

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

豹貓狂繞紙箱想抓牽繩！　重複畫面...網：是GIF圖

俄羅斯爬著找伊朗！　澤倫斯基：俄自曝軍事和政治都已破產

布林肯指北京加快統一時間表　美國務院回應了

俄軍指揮官認戰況「非常艱難」　赫爾松魁儡市長撤離4鎮平民

增至14死19傷！俄Su-34戰機墜民宅　官方指疑「技術故障」

南韓軍方：北韓朝東西岸射250枚砲彈　違反《平壤共同宣言》

美研發「更強COVID病毒株」致死率80％！　挨批根本玩火

美股連二漲！企業財報利多激勵　道瓊勁揚337點

泰男載老婆尾隨保時捷賞車　被法籍車主「泰拳KO」腦出血

官員證實：伊朗同意供俄國地對地飛彈　和更多無人機

快訊／南韓：北朝鮮再次發射250多發炮彈

洋基淘汰守護者嬰兒搖起來！主場球迷嗨喊：誰是你爸啦

文山凌晨槍響！莽男連開3槍「13分鐘後投案」　親曝逞兇原因

柯瑞「領戒之夜」超狂數據曝！　湖人第2名主力拇指動刀

台灣這點防疫超強！　外國妹：真厲害

橫向相機新設計！平價iPad新品正式宣布　售價1萬5有找

全雞分切拆解成30幾種部位　東區新燒鳥專門店10／20開幕

養地兼收租？　揭密新北5間獨棟麥當勞神秘法人房東

高中同學竟是「爸爸的小情人」　媽媽還知情：男人需要放風新鮮感

UNIQLO聯名《SPY×FAMILY 間諜家家酒》　安妮亞顏藝+大白狗彭德登場

俄羅斯爬著找伊朗！　澤倫斯基：俄自曝軍事和政治都已破產

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

國際熱門新聞

23歲女員工「捲入攪拌機」活活絞死　南韓人氣炸

致死率80％！美實驗室研發更致命COVID病毒株　挨批玩火

即／南韓：北朝鮮再次發射250多發炮彈

環球影城「人骨」死至少2年　竟有詭異巧合

巴黎12歲少女遭性侵虐殺　馬克宏慰問被害人雙親

天選之人「這基因」超強大　研究：病毒很難攻破

邊境驚現92名全裸難民　聯合國要求調查

泰男載妻尾隨保時捷賞車　被法籍車主KO腦出血

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

企業財報利多激勵　美股收盤連二漲

特拉斯四面楚歌　誰能取而代之出任英國首相？

全球最大黃鑽　303克拉價值4.8億

環保少女故鄉　瑞典新氣候部長26歲創最年輕紀錄

人體運毒「吞209包搖頭丸」！毒袋破掉慘暴斃

更多熱門

相關新聞

致死率80％！美實驗室研發更致命COVID病毒株　挨批玩火

致死率80％！美實驗室研發更致命COVID病毒株　挨批玩火

美國波士頓大學研究室將新舊COVID-19病毒株結合，在實驗老鼠身上研究出致死率能夠高達80％，不過這項消息傳出後立刻引起科學界撻伐，認為有鑑於全球大流行可能起源武漢實驗室外洩病毒株，如今還研發出高致死率的新病毒株，行為如同在「玩火」。

即／道瓊跳漲600點　強勁盈利推動連續2天上漲

即／道瓊跳漲600點　強勁盈利推動連續2天上漲

意外撞跌路人手機！男被推下鐵軌遭撞死

意外撞跌路人手機！男被推下鐵軌遭撞死

一帶一路欠下1280億！肯亞翻臉不履行中國合約

一帶一路欠下1280億！肯亞翻臉不履行中國合約

5歲女童哀求自己很乖　被狠媽割喉勒死

5歲女童哀求自己很乖　被狠媽割喉勒死

關鍵字：

美國北美要聞國務卿布林肯台灣中國

讀者迴響

熱門新聞

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

即／蘋果官網突上架新品！M2版iPad Pro、iPad 10驚喜登場

年底前5星座桃花運好到炸裂　愛情「火熱刺激」擋不住

確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲！釣出苦主

23歲女員工「捲入攪拌機」活活絞死　南韓人氣炸

環島6天「2人噴3萬」喊貴！網指1花費：超盤

「甲狀腺結節」會癌變！留意「6大警覺症狀」

22刀殺害養他長大的阿嬤　舅舅氣到當庭罵髒話

「好市多突寄1通知」會員賭爛：不尊重主卡人

網傳4架F-16叛逃　空軍譴責：假消息

好市多新上架「海鮮組合」！網見照片罵爆

金鐘倒數3天…視帝爆「不能來了」！誇張腳傷照曝

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

海倫清桃夫妻遭控吸金詐騙　App捲款上億

更多

最夯影音

更多
劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」
坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面