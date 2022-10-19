　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東法拍屋雙屍命案！焦屍妻伴屍白骨夫半年　20日解剖追查死因

▲消防人員破壞鐵捲門 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲消防人員破壞鐵捲門 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉嘉應路一處遭法拍透天厝民宅驚見雙屍案，經內埔警方調查並報請檢察官驗屍，確定白骨是王姓屋主、焦屍則是屋主的劉姓太太，而男性屍體上半身已成白骨，下半身則還有部分肌肉，研判死亡時間約半年，死亡原因不明，明(20)日進行解剖，了解死因。

▲消防人員破壞鐵捲門 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲消防人員破壞鐵捲門 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

據悉，王姓屋主(約42歲)及劉姓太太(約43歲)兩人，原住嘉義地區，於1年多前購屋搬到內埔地區居住，很少和家人聯絡，家人突接噩耗，也感到很錯愕，也不知發生原因。也不知生前從事工作。

檢警初步研判，王姓屋主上半身已完全白化，研判死亡時間約半年，死亡原因不明，太太則應該在先生死後在屋內伴屍生活；氣爆發生前，新屋主因為無法從大門進入，只能利用梯子爬上2樓，從窗戶往內看，驚見白骨，向警方報案。

內埔警分局於17日下午6時許接獲民眾報案，指在內埔鄉嘉應路一處民宅發現一具白骨。警方到場後，報案人表示，自己是該屋的法拍得標主，當日過來找原屋主點交房屋，看到屋內有電燈亮著，二樓窗戶沒有關上，但大聲呼喊都沒有獲得回應，這才爬上二樓一探究竟，沒想到卻在屋內床上看見一具白骨，嚇得趕緊報案。

警消人員聽完報案人的描述，決定破門進入屋內檢查，這時三樓突然發生氣爆，室內竄出火光，消防人員立即拉起水線灌救，等到火勢撲滅後，才在屋內二樓床上發現一具白骨（男性），三樓也發現一具女性焦屍，現場陳設擺放整齊，沒有打鬥痕跡，未發現遺書和相關身分證明文件。

警方報請檢察官驗屍，從外表無法得知死因，將於明天(20日)進行解剖。

►宜蘭綠舞觀光飯店1泊2食超激殺5.2折！加碼浴衣體驗美照拍到滿

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
俄傳將試射核飛彈　陸突發出「撤僑通知」
法拍屋雙屍命案！40多歲妻伴屍白骨夫半年　燒成焦屍
黃義交墜樓亡　周玉蔻「請代上一柱香吧」對話截圖曝
陳昭榮爆「早和正宮分居」！　婚變原因曝
快訊／打高端赴日「補打疫苗方案」　衛福部長：確定要上路了
好市多聯名卡易主！　一表看市場排名大洗牌
陳昭榮「入夜共度15小時」！親暱陪看婦產科　熟女身分起底
影／女兒拒絕回家下秒跌蓮花池！　爸錄下崩潰過程笑歪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東法拍屋雙屍命案！焦屍妻伴屍白骨夫半年　20日解剖追查死因

受困4天！運補物資挺進明池山莊　302人上午11時將陸續接駁撤離

超衰車禍！苗栗阿姨騎士「看到鋼筋輾過去」…下秒前輪鎖死慘摔

高雄岡山化工廠大火！警消到場「一片火海」　30員工急疏散逃生

文山凌晨槍響！莽男連開3槍「13分鐘後投案」　親曝逞兇原因

法拍屋點交驚見白骨！報警氣爆又見焦屍　高大成曝1疑點

海倫清桃夫妻涉詐上億「曬名車豪宅」　當事人駁：法律上沒問題

「越南林志玲」海倫清桃夫妻遭控吸金詐騙　App捲款上億

知名電競直播主涉嫌販毒被抓！新莊租屋處找到116克大麻、封口機

捲入生華科千萬內線交易案　美女經理10萬交保候傳

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

爸借車開卻拒檢＋輾傷騎士　兒收8罰單恐罰7萬7傻爆眼

40歲敖犬參戰《全明星4》「是不是弄我」　曹佑寧.潘君侖回鍋「年紀差一輪」

原民媽吃飯幫準備筷子 紐西蘭爸94不用選刀叉

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

屏東法拍屋雙屍命案！焦屍妻伴屍白骨夫半年　20日解剖追查死因

受困4天！運補物資挺進明池山莊　302人上午11時將陸續接駁撤離

超衰車禍！苗栗阿姨騎士「看到鋼筋輾過去」…下秒前輪鎖死慘摔

高雄岡山化工廠大火！警消到場「一片火海」　30員工急疏散逃生

文山凌晨槍響！莽男連開3槍「13分鐘後投案」　親曝逞兇原因

法拍屋點交驚見白骨！報警氣爆又見焦屍　高大成曝1疑點

海倫清桃夫妻涉詐上億「曬名車豪宅」　當事人駁：法律上沒問題

「越南林志玲」海倫清桃夫妻遭控吸金詐騙　App捲款上億

知名電競直播主涉嫌販毒被抓！新莊租屋處找到116克大麻、封口機

捲入生華科千萬內線交易案　美女經理10萬交保候傳

這個班級臥虎藏龍　整座城市都是校園「學測考科變選修」

安寧不是放棄等死！門諾緩和醫療25周年　人生最後一哩路有尊嚴

軟實力硬底子！花蓮特色旅宿再獲國際認證　通過家數全國第一

押寶填息！0056除息日買氣爆棚　成交量已破8萬張

路基流失！上百人漏夜不眠不休搶修　台鐵平溪線「上午9時通車」

靠《怪奇物語》救訂閱數！　Netflix第三季用戶大增241萬

俄傳將試射核飛彈　陸突發出撤僑通知：做好汽車、油料準備！

屏東法拍屋雙屍命案！焦屍妻伴屍白骨夫半年　20日解剖追查死因

視網膜遊日直擊「1景點」：這裡最多台灣人！　秒被搭訕結局囧爆

黃義交墜樓亡　周玉蔻曝光對話截圖喊：請代上一柱香吧

20220308星光雲！RUN新聞-一日帶小孩大挑戰feat.瘦子

社會熱門新聞

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

海倫清桃夫妻遭控吸金詐騙　App捲款上億

22刀殺害養他長大的阿嬤　舅舅氣到當庭罵髒話

法拍屋點交驚見白骨、焦屍　得標主嚇傻報警

法拍屋驚見白骨焦屍　高大成曝1疑點

印度男在台灣很孤單　性侵女大生

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

海倫清桃夫妻遭控詐上億曬名車豪宅　當事人回應

狠殺女大生！他臉書緬懷淨空法官卻狂炫品味生活

涉內線交易　生華科美女經理交保

即／男摩鐵休息沒退房　「胸口插刀」命危搶救中

爸借開賓士拒檢逃+輾傷騎士　無辜兒挨8罰單

文山凌晨槍響！莽男連開3槍後投案

生華科總經理涉內線交易　100萬元交保

更多熱門

相關新聞

獨／少女騎車遭撞後座同事命危　借車友人慘了

獨／少女騎車遭撞後座同事命危　借車友人慘了

台中后里16歲張姓少女車禍案，後座的61歲黃男命危，至今仍住在加護病房觀察，而2人關係也隨之曝光。張女自國中畢業後就開始工作，疑似與黃男在人力派遣工作而認識，當日張、黃騎乘友人機車欲前往工作，卻在途中因違規迴轉發生車禍。因張女傷勢未完全好、黃男住院，警方每日皆聯繫張女，待情況許可前來製作筆錄。

佳冬戰備跑道4車追撞　男卡駕駛座

佳冬戰備跑道4車追撞　男卡駕駛座

恆春遊覽車機車車禍　女騎士遭輾爆頭死亡

恆春遊覽車機車車禍　女騎士遭輾爆頭死亡

婦喪夫育4幼子女　東港警出手協助

婦喪夫育4幼子女　東港警出手協助

男迷路找不到機車　潮州警立馬解除民眾困擾

男迷路找不到機車　潮州警立馬解除民眾困擾

關鍵字：

內埔警察屋主白骨氣爆

讀者迴響

熱門新聞

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

不是正宮！直擊陳昭榮夜伴熟女

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

環島6天「2人噴3萬」喊貴！網指1花費：超盤

年底前5星座桃花運好到炸裂　愛情「火熱刺激」擋不住

即／蘋果官網突上架新品！M2版iPad Pro、iPad 10驚喜登場

確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲！釣出苦主

23歲女員工「捲入攪拌機」活活絞死　南韓人氣炸

海倫清桃夫妻遭控吸金詐騙　App捲款上億

22刀殺害養他長大的阿嬤　舅舅氣到當庭罵髒話

同學竟被爸爸包養　媽爆料：她自己找上門的

「好市多突寄1通知」會員賭爛：不尊重主卡人

老公教召回家變準爸！她遭疑出軌摸肚流淚

陳艾琳要辦婚禮了！「認識15年」嫁最好朋友

「甲狀腺結節」會癌變！留意「6大警覺症狀」

更多

最夯影音

更多
劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」
坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面