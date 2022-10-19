屏東法拍屋雙屍命案！焦屍妻伴屍白骨夫半年　20日解剖追查死因

▲消防人員破壞鐵捲門 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉嘉應路一處遭法拍透天厝民宅驚見雙屍案，經內埔警方調查並報請檢察官驗屍，確定白骨是王姓屋主、焦屍則是屋主的劉姓太太，而男性屍體上半身已成白骨，下半身則還有部分肌肉，研判死亡時間約半年，死亡原因不明，明(20)日進行解剖，了解死因。

據悉，王姓屋主(約42歲)及劉姓太太(約43歲)兩人，原住嘉義地區，於1年多前購屋搬到內埔地區居住，很少和家人聯絡，家人突接噩耗，也感到很錯愕，也不知發生原因。也不知生前從事工作。

檢警初步研判，王姓屋主上半身已完全白化，研判死亡時間約半年，死亡原因不明，太太則應該在先生死後在屋內伴屍生活；氣爆發生前，新屋主因為無法從大門進入，只能利用梯子爬上2樓，從窗戶往內看，驚見白骨，向警方報案。

內埔警分局於17日下午6時許接獲民眾報案，指在內埔鄉嘉應路一處民宅發現一具白骨。警方到場後，報案人表示，自己是該屋的法拍得標主，當日過來找原屋主點交房屋，看到屋內有電燈亮著，二樓窗戶沒有關上，但大聲呼喊都沒有獲得回應，這才爬上二樓一探究竟，沒想到卻在屋內床上看見一具白骨，嚇得趕緊報案。

警消人員聽完報案人的描述，決定破門進入屋內檢查，這時三樓突然發生氣爆，室內竄出火光，消防人員立即拉起水線灌救，等到火勢撲滅後，才在屋內二樓床上發現一具白骨（男性），三樓也發現一具女性焦屍，現場陳設擺放整齊，沒有打鬥痕跡，未發現遺書和相關身分證明文件。

警方報請檢察官驗屍，從外表無法得知死因，將於明天(20日)進行解剖。