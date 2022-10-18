台7線3處缺口大搶救　巴稜段今晚拚「讓悍馬車過」

▲明池山莊遊客，最快今晚或明天可往桃園巴稜方撤出。（圖／明池山莊提供）

記者游芳男／宜蘭報導

台七線桃園巴稜段坍方，今晚拚讓悍馬車通車，以利撤出明池山莊300多遊客。另，今(18)日稍早經公路總局全力動員機具人力搶修，宜蘭縣大同鄉英士路段台7線84.1K 100公尺路基流失之災點已搶修通過，目前持續清除坍方整修路基，預計17時搶通。而台七線其餘坍方路基流失處，預計10/31搶通。

▲▼宜蘭縣消防局18日派遺消防同仁24名、資通訊義消2名，以人力揹負物資、藥品、油料等，徒步送至明池山莊。（圖／游芳男翻攝）

公路四區工程處表示，搶災人員今日持續挺進勘災，因受昨(17)日連續降雨，台7線74k(明池路段)及81.6k、83k(排谷溪路段)三處發生路基流失缺口，長各約80、60、90公尺，現場搶災難度增加，公路總局盡全力調度機具人員投入搶災，預計10/31搶通。

明池山莊協調運送柴油需求，該處今早7時40分許，已請3位山青利用爬坡方式從台7線84.3K路旁小徑出發前往明池山莊（65.5K)，以人力背送油料（20公升柴油1桶）及相關藥品(含1袋癌症患者用藥），目前仍持續挺進；另宜蘭縣消防局約20名人員於11時30分許，已步行運送柴油桶40公升、藥品、物資，目前已通過災點前往明池。