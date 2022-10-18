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天候差！空投明池山莊物資2度延後　癌患藥物+油料徒步送上山

▲明莊山莊受困遊客，最快今日可下山。（圖／明池山莊提供）

▲明莊山莊受困遊客，最快今日可下山。（圖／明池山莊提供）

記者游芳男／宜蘭報導

原定今（18）日上午要空投明池山莊物資的作業，因天候差，空勤總隊直升機無法接近山莊而2度延後，直升機將視天氣狀況轉好隨時起飛。另，山莊受困遊客中有一癌症患者，因藥物用罄，則由徒步揹油料的工程人員運送中。

▲。宜蘭社會處要空投明池山莊的物資，因天候差再度延後（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭社會處要空投明池山莊的物資，因天候差再度延後（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭消防局表示，明池山莊（台7線65k），是位於台7線65k~84.4k災害阻斷路段內（英土至明池路段），住客266人，員工35人，山莊當地因發電機油料不足，仍處於停電狀態，而運送到山莊的油料，目前公路總局四區工程處工程人員依現場狀況，全力徒步揹油料推進中。又經與明池派出所聯繫，獲知山莊今（18）日早餐，仍可供應遊客。

交通搶通方面，至18日上午7時止，因天候因素，空中勤務總隊直昇機仍無法接近現場，起飛延後，視天氣狀況改善後，隨時起飛。而台七線68K至84K道路中斷部分，公路總局第四區養護工程處進行搶通作業中，因現場仍持續崩塌，搶修作業預定完成時間修正為18日下午5時。

至於，台七線86K等地因大規模崩塌，該路段預定111年10月22日恢復通行。宜51線已於17日下午5時恢復小客車輪放下山，禁止任何車輛上山，接駁及物資載運除外。

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