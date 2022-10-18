302人受困明池山莊　台7線6處坍方位置曝！下午5時搶通

▲宜蘭因豪雨台7線發生6處坍方，都預計在今日下午5點前搶通。（圖／中央災害應變中心提供）

記者郭玗潔／宜蘭報導

宜蘭大同鄉道路因豪雨有多處坍方，明池山莊有302人至今(18)日已受困3天，原定上午要空投明池山莊物資的作業，因天候差，空勤總隊直升機無法接近山莊而2度延後，直升機將視天氣狀況轉好隨時起飛。另，山莊受困遊客中有一癌症患者，因藥物用罄，則由徒步揹油料的工程人員運送中。中央災害應變中心隨後也公布台7線共6處坍方位置圖，都預計在今日下午5點前搶通。

宜蘭消防局表示，明池山莊（台7線65k），是位於台7線65k~84.4k災害阻斷路段內（英土至明池路段），共有住客266人，包含員工共計302人受困其中。山莊當地因發電機油料不足，仍處於停電狀態，目前由公路總局四區工程處工程人員依現場狀況，全力徒步揹油料運送到山莊。又經與明池派出所聯繫，獲知山莊今日早餐仍可供應遊客。

交通搶通方面，至18日上午7時止，因天候因素，空中勤務總隊直昇機仍無法接近現場，起飛延後，視天氣狀況改善後，隨時起飛。而台7線68K至84K道路中斷部分，公路總局第四區養護工程處進行搶通作業中，因現場仍持續崩塌，搶修作業預定完成時間修正為18日下午5點，另外49.8K至54K道路中斷部分，也同樣預計在下午5點搶通。

至於，台7線86K等地因大規模崩塌，該路段預定10月22日恢復通行。宜51線已於17日下午5時恢復小客車輪放下山，禁止任何車輛上山，接駁及物資載運除外。

▲宜蘭社會處要空投明池山莊的物資，因天候差再度延後（圖／記者游芳男翻攝）