「義交兄，解脫了」　宋楚瑜文膽：一切愛與恨盡歸塵與土

記者陶本和／台北報導

台北市內湖區文德路一棟大樓17日晚間發生一起墜樓案件，墜樓者是現年69歲的前立委黃義交，儘管黃後來被送往三軍總醫院搶救，但最終仍搶救不治，享壽69歲。親民黨主席宋楚瑜的資深文膽吳崑玉表示，一切愛與怨盡歸塵與土，「義交兄，解脫了，一路好走」。

▲前立委黃義交。（圖／翻攝自臉書／黃義交）



針對黃義交墜樓一事，宋楚瑜的資深文膽，也是前親民黨文宣部副主任的吳崑玉透過臉書表示，「一切愛與怨盡歸塵與土，義交兄，解脫了，一路好走」。

黃義交1998年時以無黨籍身分參選第四屆立委並順利當選，自此開始從政之路；2年後親民黨創立，他隨即入黨，並曾任親民黨立法院黨團幹事長等要職，而他也被視為親民黨主席宋楚瑜的心腹大將。

在2002年及2005年時，黃義交都披「橘袍」參選台中市選舉區立法委員，且都順利當選；而2007年時則因「國親協議」而改披藍袍，隔年在立委選舉中更力挫普遍被看好的民主進步黨籍對手何敏豪，順利取得四連霸。

然而，2012年立委選戰中，黃義交敗給時任民進黨行政院新聞局局長林佳龍，但後來黃受時任台中市長胡志強延攬進台中市府，擔任市府副秘書長，只是就任前以健康因素請辭。

此外，黃義交過去也曾任行政院新聞局駐華府新聞處二等秘書、行政院新聞局國際處第一科科長、台灣省政府新聞處副處長、處長、台灣省政府發言人等職。

▼吳崑玉、宋楚瑜。（合成圖／翻攝吳崑玉臉書、記者許靖騏攝）



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