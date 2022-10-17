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全球亮燈串連！星宇航空響應粉紅絲帶活動　A330neo渲染粉紅光芒

▲▼星宇航空響應粉紅絲帶活動，A330neo機身渲染粉紅光芒。（圖／星宇航空）

▲星宇航空響應粉紅絲帶活動，A330neo機身渲染粉紅光芒。（圖／星宇航空）

記者李姿慧／台北報導

響應台灣雅詩蘭黛集團粉紅絲帶乳癌防治活動，星宇航空今(17日)晚以航機機身投影方式，渲染粉紅光芒，明天起二週，星宇航空空服員和機場運務人員將配戴粉紅絲帶和口罩，要將粉紅力量傳遞全球，期盼喚醒各界對乳癌防治關注。

雅詩蘭黛集團今(17)晚舉辦粉紅絲帶慈善晚宴，星宇航空正式公開點燈畫面，透過燈光投影的沈浸式展演，將粉紅燈光渲染整架星宇航空A330neo機身，並投影粉紅絲帶，讓航機彷彿翱翔在奇幻的粉色天空中。

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星宇航空表示，明(18)日起，為期二週，星宇航空的空服員及機場運務人員也將親身參與，配戴粉紅絲帶與口罩，合力擴散粉紅力量，同時也將發送聯名款口罩予台北出發的旅客，期盼這份心意能喚醒大家對乳癌防治的關注，讓粉紅力量傳遞全球。

▲▼星宇航空響應粉紅絲帶活動，A330neo機身渲染粉紅光芒。（圖／星宇航空）

▲星宇航空響應粉紅絲帶活動，A330neo機身渲染粉紅光芒。（圖／星宇航空）

雅詩蘭黛集團自1992年由Evelyn H. Lauder女士發起粉紅絲帶乳癌防治宣導活動，2022年透過一系列的宣導活動，發出新的行動號召，將粉紅絲帶的觸角能在各個層面更加延伸，每年10月為世界乳癌防治月，各國都會挑選當地具指標、歷史性的建築，發出或投射粉紅色的燈光，象徵宣示乳癌防治的重要性，如日本東京鐵塔、義大利古羅馬劇場、美國洛克斐勒大樓、英國倫敦眼摩天輪、台北101等，都曾響應點燈串連活動。

台灣雅詩蘭黛集團每年持續透過地標點燈、媒體、企業與名人等相關合作進行推廣，今年適逢粉紅絲帶宣導活動第30週年之際，該集團除選在高雄流行音樂中心進行點燈外，並邀請星宇航空共襄盛舉，將創意從地面帶到空中，更延伸至國際。

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