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星宇航空「日本線大降價」　飛沖繩來回不到1萬！最大降幅高達5千元

▲▼星宇航空「北海道全包粉雪假期」開賣。（圖／星宇航空）

▲星宇航空日本航線促銷優惠。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

10月13日起邊境開放，民眾紛紛搶買機票準備出國旅行，不過受到油價攀升及通貨膨脹等因素影響，機票價格也明顯上調。網紅「布萊N機票達人」通報，星宇航空10、11月日本線全面大降價，最大降幅高達5000元，飛沖繩來回不到1萬元。

星宇航空表示，此次針對雙十連假期間，星宇航空為回饋會員，推出會員專屬折扣碼優惠，使用折扣碼購買台灣出發全航線限定期間機票，可折價1010元。

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星宇航空指出，另針對國人最期待的日本航線同步釋出「限量快閃優惠」，相信對於躊躇觀望中的旅客，具有相當吸引力。

布萊N機票達人在臉書粉專發文通報好消息，他表示，星宇航空10、11月日本線全面大降價，最大降幅高達5000元，若搭配折扣碼「DOUBLETENTHDAY」（適用出發日期為11月15日後），台北出發飛沖繩來回僅9264元、東京13506元、大阪14126元、福岡12654元。

布萊N機票達人建議，「不要堅持一定要選可用折扣碼的日期，基本上選在10月或11月，應該隨便都很容易比票價飛天的12月以後的日子便宜很多」。他也提醒，折扣碼可使用的期限僅到10日22:10為止。

有已經買到促銷機票的網友留言「剛剛原本要刷別家航空公司了，沒想到靈機一想來看看星宇，就讓我搶到14xxx的東京來回票，別家還要2萬多呢」。

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